В Україні не працюють держреєстри — в чому справа

Портал "Дія". Ілюстративне фото: Дія

На українські державні реєстри було здійснено хакерську атаку. Внаслідок цього наразі не працюють низка сервісів.

Про це повідомила пресслужба "Дії".

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Робота держреєстрів

"Через відновлення державних реєстрів у Дії тимчасово не працює частина сервісів", — йдеться у повідомленні.

У "Дії" зазначили, що технічні роботи проводять Національні інформаційні системи та уточнили, що портал не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів. Тому на для користувачів тимчасово не доступні низка сервісів.

Наразі фахівці вже працюють над тим, щоб відновити роботу реєстрів.

Скриншот сайту

Водночас не працює сайт Міністерства юстиції України.

"На сайті проводяться технічні роботи", — йдеться на порталі.

Скриншот сайту

Крім того, надання адміністративних послуг призупинили ЦНАПи.

Наразі в першу чергу триває відновлення державного реєстру актів цивільного стану громадян, єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Нагадаємо, на державні реєстри України було вчинено наймасштабнішу зовнішню кібератаку за останній час.

А вчора в "Дії" повідомили, що у застосунку тимчасово не буде працювати частина сервісів. Причиною цього там назвали технічні роботи.