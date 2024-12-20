В Украине не работают госреестры - в чем дело

Портал "Дія". Иллюстративное фото: Дія

На украинские государственные реестры была совершена хакерская атака. В результате этого по состоянию на сейчас не работают ряд сервисов.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії".

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Работа госреестров

"Из-за восстановления государственных реестров в Дії временно не работает часть сервисов", — говорится в сообщении.

В "Дії" отметили, что технические работы проводятся Национальными информационными системами и уточнили, что портал не хранит личные данные, а лишь подтягивает информацию из реестров. Поэтому для пользователей временно не доступны ряд сервисов.

Специалисты уже работают над тем, чтобы возобновить работу реестров.

Скриншот сайта

В то же время, не работает сайт Министерства юстиции Украины.

"На сайте проводятся технические работы", — говорится на портале.

Скриншот сайта

Кроме того, предоставление административных услуг приостановили ЦНАПы.

В первую очередь продолжается восстановление государственного реестра актов гражданского состояния граждан, единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц предпринимателей, а также государственного реестра прав на недвижимое имущество и их обременений.

Напомним, на государственные реестры Украины была совершена самая масштабная внешняя кибератака за последнее время.

А вчера в "Дії" сообщили, что в приложении временно не будет работать часть сервисов. Причиной тому там назвали технические работы.