В Украине не работают госреестры - в чем дело

В Украине прекратили работу госреестры — что известно
На украинские государственные реестры была совершена хакерская атака. В результате этого по состоянию на сейчас не работают ряд сервисов.
Об этом сообщила пресс-служба "Дії".
Работа госреестров
"Из-за восстановления государственных реестров в Дії временно не работает часть сервисов", — говорится в сообщении.
В "Дії" отметили, что технические работы проводятся Национальными информационными системами и уточнили, что портал не хранит личные данные, а лишь подтягивает информацию из реестров. Поэтому для пользователей временно не доступны ряд сервисов.
Специалисты уже работают над тем, чтобы возобновить работу реестров.
В то же время, не работает сайт Министерства юстиции Украины.
"На сайте проводятся технические работы", — говорится на портале.
Кроме того, предоставление административных услуг приостановили ЦНАПы.
В первую очередь продолжается восстановление государственного реестра актов гражданского состояния граждан, единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц предпринимателей, а также государственного реестра прав на недвижимое имущество и их обременений.
Напомним, на государственные реестры Украины была совершена самая масштабная внешняя кибератака за последнее время.
А вчера в "Дії" сообщили, что в приложении временно не будет работать часть сервисов. Причиной тому там назвали технические работы.
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