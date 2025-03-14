В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших от атаки

Скорая помощь на месте атаки. Иллюстративное фото: Запорожская ОГА

Российские войска вечером в пятницу, 14 марта, нанесли баллистический удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. По состоянию на сейчас известно о восьми раненых, из которых пятеро госпитализированы.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"По последним данным, в Кривом Роге 8 раненых. Из них пятеро госпитализированы. Состояние средней тяжести", — говорится в сообщении.

По словам Лысака, количество пострадавших постоянно увеличивается. В то же время пожары на месте атаки удалось потушить.

Известно о повреждении трех многоквартирных домов, есть разрушения объектов бизнеса, а также изуродованные городские коммуникации. Сейчас идет обследование территории.

Скриншот поста Лысака

Напомним, сегодня в Кривом Роге были слышны взрывы, жителей предупреждали о движении скоростной цели.

Впоследствии стало известно, что попадание произошло в центре жилого квартала города. Тогда в Днепропетровской ОГА сообщали о четырех пострадавших.