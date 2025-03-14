У Кривому Розі збільшилась кількість постраждалих від атаки

Атака на Кривий Ріг — кількість постраждалих зросла до восьми
Російські війська увечері в п'ятницю, 14 березня, завдали балістичного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Станом на зараз відомо про вісім поранених, з яких п'ятеро ушпиталені.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Обстріл Кривого Рогу 14 березня
"За останніми даними, у Кривому Розі 8 поранених. З них п'ятеро ушпиталені. Стан середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.
За словами Лисака, кількість постраждалих постійно збільшується. Водночас пожежі на місці атаки вдалося приборкати.
Відомо про пошкодження трьох багатоквартирних будинків, є руйнування об'єктів бізнесу, а також понівечені міські комунікації. Наразі триває обстеження території.
Нагадаємо, сьогодні Кривому Розі було чутно вибухи, мешканців попереджали про рух швидкісної цілі.
Згодом стало відомо, що влучання відбулося у центрі житлового кварталу міста. Тоді в Дніпропетровській ОВА повідомляли про чотирьох постраждалих.
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