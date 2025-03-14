У Кривому Розі збільшилась кількість постраждалих від атаки

Швидка допомога на місці атаки. Ілюстративне фото: Запорізька ОВА

Російські війська увечері в п'ятницю, 14 березня, завдали балістичного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Станом на зараз відомо про вісім поранених, з яких п'ятеро ушпиталені.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"За останніми даними, у Кривому Розі 8 поранених. З них п'ятеро ушпиталені. Стан середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, кількість постраждалих постійно збільшується. Водночас пожежі на місці атаки вдалося приборкати.

Відомо про пошкодження трьох багатоквартирних будинків, є руйнування об'єктів бізнесу, а також понівечені міські комунікації. Наразі триває обстеження території.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, сьогодні Кривому Розі було чутно вибухи, мешканців попереджали про рух швидкісної цілі.

Згодом стало відомо, що влучання відбулося у центрі житлового кварталу міста. Тоді в Дніпропетровській ОВА повідомляли про чотирьох постраждалих.