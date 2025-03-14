Обстріл Кривого Рогу 14 березня — є постраждалі

Обстріл Кривого Рога — є четверо постраждалих
У п'ятницю, 14 березня, росіяни завдали удару по Кривому Рогу. Через атаку люди отримали поранення.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак у Telegram.
Що відомо про обстріл Кривого Рогу
"Попередньо, у Кривому Розі четверо постраждалих", — написав Лисак.
За його словами, всі у стані середньої тяжкості.
Людям наразі надають необхідну меддопомогу.
Раніше Сергій Лисак повідомив, що через ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області відбулося влучання у центрі житлового кварталу міста.
Нагадаємо, вчора Росія атакувала Харків за допомогою дронів-камікадзе, у місті лунали вибухи.
Читайте Новини.LIVE!