Обстріл Кривого Рогу 14 березня — є постраждалі

Дим здіймається після вибуху в нічному місті. Фото: відкриті джерела

У п'ятницю, 14 березня, росіяни завдали удару по Кривому Рогу. Через атаку люди отримали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак у Telegram.

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Пост Сергія Лисака. Фото: скріншот

Що відомо про обстріл Кривого Рогу

"Попередньо, у Кривому Розі четверо постраждалих", — написав Лисак.

За його словами, всі у стані середньої тяжкості.

Людям наразі надають необхідну меддопомогу.

Раніше Сергій Лисак повідомив, що через ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області відбулося влучання у центрі житлового кварталу міста.

Нагадаємо, вчора Росія атакувала Харків за допомогою дронів-камікадзе, у місті лунали вибухи.