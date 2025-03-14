Вибухи у Кривому Розі увечері 14 березня — що відомо

У Кривому Розі пролунали вибухи
У Кривому Розі Дніпропетровської області увечері в п'ятницю, 14 березня, було чутно декілька вибухів. Російські війська атакували місто балістичною ракетою.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Кривий Ріг 14 березня
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.
Згодом там повідомили про рух швидкісної цілі в напрямку Кривого Рогу.
Місцеві ЗМІ пишуть, що, за повідомленнями мешканців міста, у деяких районах Кривого Рогу зникло світло.
Зазначимо, що станом на 20:10 повітряна тривога оголошена у половині областей України.
Нагадаємо, вчора Росія атакувала Харків за допомогою дронів-камікадзе, у місті лунали вибухи.
Внаслідок обстрілу там зазнали пошкоджень щонайменше десять приватних будинків, є постраждалі.
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