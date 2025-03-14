Взрывы в Кривом Роге вечером 14 марта — что известно

В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге Днепропетровской области вечером в пятницу, 14 марта, было слышно несколько взрывов. Российские войска атаковали город баллистической ракетой.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Кривой Рог 14 марта
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.
Позже там сообщили о движении скоростной цели в направлении Кривого Рога.
Местные СМИ пишут, что, по сообщениям жителей города, в некоторых районах Кривого Рога пропал свет.
Отметим, что по состоянию на 20:10 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.
Напомним, вчера Россия атаковала Харьков с помощью дронов-камикадзе, в городе раздавались взрывы.
В результате обстрела там получили повреждения по меньшей мере десять частных домов, есть пострадавшие.
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