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В Кривом Роге прогремели взрывы

14 марта 2025 20:06
Евгения Брюховецкая - редактор
Взрывы в Кривом Роге вечером 14 марта — что известно
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот видео
Евгения Брюховецкая - редактор

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером в пятницу, 14 марта, было слышно несколько взрывов. Российские войска атаковали город баллистической ракетой.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Кривой Рог 14 марта

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

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Скриншот поста Воздушных сил

Позже там сообщили о движении скоростной цели в направлении Кривого Рога.

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Скриншот поста Воздушных сил

Местные СМИ пишут, что, по сообщениям жителей города, в некоторых районах Кривого Рога пропал свет.

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Скриншот поста

Отметим, что по состоянию на 20:10 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, вчера Россия атаковала Харьков с помощью дронов-камикадзе, в городе раздавались взрывы.

В результате обстрела там получили повреждения по меньшей мере десять частных домов, есть пострадавшие.

Кривой Рог взрыв обстрелы ПВО воздушная тревога война в Украине
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