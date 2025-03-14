Росія вдарила ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська увечері в п'ятницю, 14 березня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Відбулося влучання у центрі житлового кварталу міста.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Кривий Ріг під ракетною атакою. Ворог вчергове завдав підступного ракетного удару у центр житлового кварталу", — йдеться у повідомленні.

Лисак зазначив, що відповідні служби вже працюють на місці атаки, наслідки уточнюються. Він закликав мешканців міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, оскільки є ймовірність повторного обстрілу.

"Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням", — додав голова ОВА.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, увечері в Кривому Розі лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі в напрямку міста.

Також ворог атакував Кривий Ріг 12 березня — тоді внаслідок обстрілу загинули двоє людей.