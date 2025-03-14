Росія вдарила ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу

У Кривому Розі є влучання в житловому кварталі, — ОВА
Російські війська увечері в п'ятницю, 14 березня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Відбулося влучання у центрі житлового кварталу міста.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Атака на Кривий Ріг 14 березня
"Кривий Ріг під ракетною атакою. Ворог вчергове завдав підступного ракетного удару у центр житлового кварталу", — йдеться у повідомленні.
Лисак зазначив, що відповідні служби вже працюють на місці атаки, наслідки уточнюються. Він закликав мешканців міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, оскільки є ймовірність повторного обстрілу.
"Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням", — додав голова ОВА.
Нагадаємо, увечері в Кривому Розі лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі в напрямку міста.
Також ворог атакував Кривий Ріг 12 березня — тоді внаслідок обстрілу загинули двоє людей.
Читайте Новини.LIVE!