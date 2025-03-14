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Обстрел Кривого Рога — есть четверо пострадавших

14 марта 2025 20:55
Анастасия Писаненко - редактор
Обстрел Кривого Рога 14 марта — есть пострадавшие
Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Фото: открытые источники
Анастасия Писаненко - редактор

В пятницу, 14 марта, россияне нанесли удар по Кривому Рогу. Из-за атаки люди получили ранения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА (ОГА) Сергей Лысак в Telegram.

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Пост Сергея Лысака. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Кривого Рога

"Предварительно в Кривом Роге четверо пострадавших", — написал Лысак.

По его словам, все в состоянии средней тяжести.

Людям сейчас оказывают необходимую медпомощь.

Ранее Сергей Лысак сообщил, что из-за ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровской области произошло попадание в центре жилого квартала города.

Напомним, вчера Россия атаковала Харьков с помощью дронов-камикадзе, в городе раздавались взрывы.

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