Обстрел Кривого Рога 14 марта — есть пострадавшие

Обстрел Кривого Рога — есть четверо пострадавших
В пятницу, 14 марта, россияне нанесли удар по Кривому Рогу. Из-за атаки люди получили ранения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА (ОГА) Сергей Лысак в Telegram.
Что известно об обстреле Кривого Рога
"Предварительно в Кривом Роге четверо пострадавших", — написал Лысак.
По его словам, все в состоянии средней тяжести.
Людям сейчас оказывают необходимую медпомощь.
Ранее Сергей Лысак сообщил, что из-за ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровской области произошло попадание в центре жилого квартала города.
Напомним, вчера Россия атаковала Харьков с помощью дронов-камикадзе, в городе раздавались взрывы.
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