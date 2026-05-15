Апелляция и шансы на успех: адвокат Ермака о ходе дела

Адвокат Ермака внес за своего подзащитного 5 миллионов гривен залога



Также по словам Игоря Фомина, необходимая сумма для внесения залога за бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака, вероятно, уже полностью отправлена. Однако из-за длительного финансового мониторинга и особенностей работы банковской системы средства медленно зачисляются на конечный счет.

Я надеюсь, что вся сумма, однако очень сложная с банками, очень много людей принимает участие в этом. И очень сложно наша банковская система принимает платежи.

По информации СМИ, по состоянию на сейчас официально зачислено около 58,8 миллиона гривен. Среди публичных лиц, которые присоединились к сбору: Сергей Ребров (30 млн грн), член Наблюдательного совета "Укрнафты" Роза Тапанова (8 млн грн) и Григорий Гришкан (666 тысяч грн). Сам адвокат Игорь Фомин внес за своего подзащитного 5 миллионов гривен.

Новость дополняется...