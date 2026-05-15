Апеляція та шанси на успіх: адвокат Єрмака про перебіг справи

Екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час судового засідання. Фото: Новини.LIVE

У справі колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака триває процес формування та зарахування застави, необхідної для її повного покриття. Захист заявляє, що кошти майже зібрані, однак через банківські процедури та фінансовий моніторинг їх надходження відбувається повільно. Паралельно адвокати готують апеляцію та очікують на повний текст судового рішення.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін у п'ятницю, 15 травня.

Адвокат Єрмака про заставу та апеляцію

Ігор Фомін пояснив, що процес збору коштів ускладнений великою кількістю учасників та роботою банківської системи.

"Я маю надію, що вся сума зібрана. Однак дуже складно з банками, дуже багато людей беруть участь в цьому. І дуже складно наша банківська система приймає платежі. Тим більше багато платежів, багато людей. Я зараз навіть не можу сказати, чи вже всі кошти внесені. Але на мою думку, якщо всі ті платежі, які роблять люди, зараховані, то ця сума має бути внесена", — сказав Фомін.

За даними ЗМІ, станом на зараз уже зараховано близько 58,8 мільйона гривень, а серед тих, хто долучився до збору, — відомі публічні особи та сам адвокат, який вніс 5 мільйонів гривень.

Серед публічних осіб, які долучилися до збору:

Сергій Ребров (30 млн грн);

членкиня Наглядової ради "Укрнафти" Роза Тапанова (8 млн грн);

Григорій Гришкан (666 тисяч грн);

адвокат Ігор Фомін (5 млн гривень).

Окремо захист підтвердив намір оскаржити запобіжний захід. Як заявив Ігор Фомін в ефірі Вечір.LIVE, успіх апеляції залежатиме від того, чи керуватиметься суд виключно правом.

"Суд своє мотивоване рішення проголосить лише в понеділок. Тобто ми зараз маємо лише рішення суду, але не розуміємо, чому це рішення він прийняв. Тому найскоріше, оскільки 5 днів у нас витікає у вівторок, у понеділок-вівторок ми будемо здавати свою апеляцію.

Якщо суд буде затримуватися з мотивацією, то просто дамо таку коротку, далі будемо додавати аргументи. Ми будемо оскаржувати 100%.

Якщо ми будемо жити за правом, то я вважаю, що всі шанси у нас на перемогу. Якщо ми будемо жити за політикою і, вибачте, за якимись системними речами, інтересами якихось організацій, — то це буде дуже тяжко", — зазначив адвокат Єрмака.

Адвокат Єрмака про платну камеру в СІЗО

Адвокат колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака повідомив про оплату утримання свого підзахисного в камері слідчого ізолятора з покращеними умовами. За його словами, вартість такого перебування становить близько 9 тисяч гривень на тиждень.

Окремо адвокат Ігор Фомін відреагував на ситуацію, коли під час засідання помилково назвав свого підзахисного народним депутатом. Він наголосив, що це була звичайна обмовка, яка не має значення для суті справи, та висловив нерозуміння щодо надмірної уваги до цієї помилки.

"Я обмовився, сказав, щоб він депутатом був, а він був помічником депутата. Але це не суттєве, як на мій погляд, щодо суті справи. Я не розумію, чому наші аргументи ніхто не чує, а чіпляються до якогось мого слова", — сказав Фомін.

Новини.LIVE інформували, що Андрій Єрмак залишається в слідчому ізоляторі, оскільки за нього не встигли внести повну суму застави. Суд визначив запобіжний захід у розмірі 140 мільйонів гривень, частину яких уже сплатили. Однак внесених коштів виявилося недостатньо для його звільнення.

Новини.LIVE також повідомляли, що у четвер, 14 травня, Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд також визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 140 мільйонів гривень. Рішення передбачає утримання під вартою строком на 60 днів.