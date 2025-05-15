Сибига в вышиванке прибыл в Анкару на переговоры

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Глава МИД Украины Андрей Сибига прибыл в Анкару для участия в переговорах президента Владимира Зеленского, символически надев вышиванку. Элемент национальной украинской одежды Сибига надел в честь праздника День Вышиванки.

Фото в вышиванке Андрей Сибига обнародовал в соцсети Instagram.

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Сибига надел вышиванку

Сибига отметил, что национальная рубашка в этот день является не просто элементом одежды, а "броней", которая подчеркивает украинскую идентичность и устойчивость даже в международных переговорах.

В своем обращении министр поздравил украинцев с Днем вышиванки, призвав одеваться в национальное и гордиться традициями.

Андрей Сибига в вышиванке. Фото: @sybiha.andrii/Instagram

"Прибыл в Анкару для участия в переговорах Президента Украины Владимира Зеленского. В такой национальной "броне" — полная боевая готовность ко дню интенсивной дипломатии. Поздравляю всех с Днем вышиванки! Одевайтесь в национальную одежду и гордитесь нашими традициями", — написал Андрей Сибига.

Напомним, в Турции начинаются переговоры между Украиной и Россией с участием делегаций, ведь российский президент Владимир Путин не приехал лично.

The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в украинской власти, заявило, что тема разговора на переговорах в основном будет касаться прекращения огня на 30 суток.

Сам Дональд Трамп заявил, что и не ждал личного визита Путина в Стамбул и назвал дату, когда все же приедет в Турцию.