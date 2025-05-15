Сибіга у вишиванці прибув до Анкари на переговори

Андрій Сибіга у вишиванці прибув на переговори в Анкару — фото
Глава МЗС України Андрій Сибіга прибув до Анкари для участі в переговорах Президента Володимира Зеленського, символічно одягнувши вишиванку. Елемент національного українського одягу Сибіга вдягнув на честь свята Дня Вишиванки.
Фото у вишиванці Андрій Сибіга оприлюднив у соцмережі Instagram.
Сибіга одягнув вишиванку
Сибіга зазначив, що національна сорочка в цей день є не просто елементом вбрання, а "бронею", яка підкреслює українську ідентичність і стійкість навіть у міжнародних перемовинах.
У своєму зверненні міністр привітав українців з Днем вишиванки, закликавши одягатися в національне та пишатися традиціями.
"Прибув до Анкари для участі в переговорах Президента України Володимира Зеленського. У такій національній "броні" — повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії. Вітаю всіх з Днем вишиванки! Одягайтеся в національне вбрання та пишайтеся нашими традиціями", — написав Андрій Сибіга.
Нагадаємо, у Туреччині стартували переговори між Україною та Росією за участі делегацій, адже російський президент Володимир Путін не приїхав особисто.
The Wall Street Journal, посилаючись на джерела в українській владі, заявило, що тема розмови на переговорах здебільшого стосуватиметься припинення вогню на 30 діб.
Сам Дональд Трамп заявив, що й не чекав особистого візиту Путіна в Стамбул та назвав дату, коли все таки приїде до Туреччини.
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