Сибіга у вишиванці прибув до Анкари на переговори

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Глава МЗС України Андрій Сибіга прибув до Анкари для участі в переговорах Президента Володимира Зеленського, символічно одягнувши вишиванку. Елемент національного українського одягу Сибіга вдягнув на честь свята Дня Вишиванки.

Фото у вишиванці Андрій Сибіга оприлюднив у соцмережі Instagram.

Реклама

Читайте також:

Сибіга одягнув вишиванку

Сибіга зазначив, що національна сорочка в цей день є не просто елементом вбрання, а "бронею", яка підкреслює українську ідентичність і стійкість навіть у міжнародних перемовинах.

У своєму зверненні міністр привітав українців з Днем вишиванки, закликавши одягатися в національне та пишатися традиціями.

Андрій Сибіга у вишиванці. Фото: @sybiha.andrii/Instagram

"Прибув до Анкари для участі в переговорах Президента України Володимира Зеленського. У такій національній "броні" — повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії. Вітаю всіх з Днем вишиванки! Одягайтеся в національне вбрання та пишайтеся нашими традиціями", — написав Андрій Сибіга.

Нагадаємо, у Туреччині стартували переговори між Україною та Росією за участі делегацій, адже російський президент Володимир Путін не приїхав особисто.

The Wall Street Journal, посилаючись на джерела в українській владі, заявило, що тема розмови на переговорах здебільшого стосуватиметься припинення вогню на 30 діб.

Сам Дональд Трамп заявив, що й не чекав особистого візиту Путіна в Стамбул та назвав дату, коли все таки приїде до Туреччини.