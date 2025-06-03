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Андрей Ермак срочно отправился в США — СМИ

3 июня 2025 09:04
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Андрей Ермак летит в США — подробности СМИ
Председатель ОП Андрей Ермак. Фото: facebook.com/andrij.ermak.896325
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак срочно отправился самолетом в США. Цель поездки чиновника пока неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

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"Руководитель ОП Андрей Ермак летит в США", — отмечает издание.

Андрей Ермак срочно отправился в США — СМИ - фото 1
Скриншот сообщения РБК-Украина в Telegram

Напомним, 1 июня в США анонсировали важное решение по России. У президента Дональда Трампа пообещали в случае отсутствия перемирия через две недели действовать соответственно. Кроме того, недавно американский лидер высказался относительно санкций против России. Речь идет о законопроекте Грэма-Блюменталя.

Также мы сообщали, что Трамп впервые прокомментировал успешную спецоперацию СБУ "Паутина". Он подчеркнул, что нужно положить конец войне.

Добавим, что канцлер Германии Фридрих Мерц посетит с официальным визитом США в четверг, 5 июня. Он будет говорить с Трампом об Украине. В то же время американский сенатор Линдси Грэм призвал еще одну страну повлиять на Россию, чтобы остановить войну.

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