Андрей Ермак летит в США — подробности СМИ

Андрей Ермак срочно отправился в США — СМИ
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак срочно отправился самолетом в США. Цель поездки чиновника пока неизвестна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.
Визит Ермака в США 3 июня
"Руководитель ОП Андрей Ермак летит в США", — отмечает издание.
Напомним, 1 июня в США анонсировали важное решение по России. У президента Дональда Трампа пообещали в случае отсутствия перемирия через две недели действовать соответственно. Кроме того, недавно американский лидер высказался относительно санкций против России. Речь идет о законопроекте Грэма-Блюменталя.
Также мы сообщали, что Трамп впервые прокомментировал успешную спецоперацию СБУ "Паутина". Он подчеркнул, что нужно положить конец войне.
Добавим, что канцлер Германии Фридрих Мерц посетит с официальным визитом США в четверг, 5 июня. Он будет говорить с Трампом об Украине. В то же время американский сенатор Линдси Грэм призвал еще одну страну повлиять на Россию, чтобы остановить войну.
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