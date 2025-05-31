Фрідріх Мерц зустрінеться з Дональдом Трампом у Вашингтоні

Мерц поїде до Трампа говорити про Україну — деталі візиту
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 5 червня вирушить до Вашингтона на зустріч з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Це станеться вперше від початку його терміну на посаді.
Про це повідомляє Bloomberg у суботу, 31 травня.
Зустріч Мерца з Трампом
Мерц зустрінеться з Трампом 5 червня у Білому домі. Відомо, що сторони обговорять:
- війну в Україні;
- ситуацію на близькому сході;
- торгівельну політику.
Дата і формат візиту Мерца стали результатом кількатижневих домовленостей між Білим домом та канцлерським офісом.
Крім того, лідери планують провести спільну пресконференцію.
Напружені відносини між країнами
Відносини між Вашингтоном і Берліном залишаються напруженими через низку питань, включаючи торгівельні дисбаланси та підтримку України.
Європейські лідери висловлюють занепокоєння, що Трамп може припинити зусилля щодо завершення війни Росії в Україні та зменшити військову допомогу.
Попередник Мерца так і не зустрівся з Трампом
Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц так не зустрівся з Трампом.
"Соціал-демократ так і не отримав запрошення до Білого дому після того, як висловив підтримку колишньому президенту США Джо Байдену та кандидатці від Демократичної партії Камалі Гарріс", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський обговорив з Мерцом поставки ракет Taurus.
Раніше канцлер Німеччини повідомив, що до кінця року відбудуться міжурядові консультації з Україною.
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