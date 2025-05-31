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Мерц поїде до Трампа говорити про Україну — деталі візиту

31 травня 2025 21:32
Аркадій Пастула - Редактор
Фрідріх Мерц зустрінеться з Дональдом Трампом у Вашингтоні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Аркадій Пастула - Редактор

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 5 червня вирушить до Вашингтона на зустріч з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Це станеться вперше від початку його терміну на посаді.

Про це повідомляє Bloomberg у суботу, 31 травня.

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Зустріч Мерца з Трампом

Мерц зустрінеться з Трампом 5 червня у Білому домі. Відомо, що сторони обговорять:

  • війну в Україні;
  • ситуацію на близькому сході;
  • торгівельну політику.

Дата і формат візиту Мерца стали результатом кількатижневих домовленостей між Білим домом та канцлерським офісом.

Крім того, лідери планують провести спільну пресконференцію.

Напружені відносини між країнами

Відносини між Вашингтоном і Берліном залишаються напруженими через низку питань, включаючи торгівельні дисбаланси та підтримку України.

Європейські лідери висловлюють занепокоєння, що Трамп може припинити зусилля щодо завершення війни Росії в Україні та зменшити військову допомогу.

Попередник Мерца так і не зустрівся з Трампом

Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц так не зустрівся з Трампом. 

"Соціал-демократ так і не отримав запрошення до Білого дому після того, як висловив підтримку колишньому президенту США Джо Байдену та кандидатці від Демократичної партії Камалі Гарріс", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський обговорив з Мерцом поставки ракет Taurus.

Раніше канцлер Німеччини повідомив, що до кінця року відбудуться міжурядові консультації з Україною.

США Німеччина Дональд Трамп війна в Україні Вашингтон Фрідріх Мерц
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