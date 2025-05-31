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Мерц поедет к Трампу говорить об Украине — детали визита

31 мая 2025 21:32
Аркадий Пастула - Редактор
Фридрих Мерц встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Аркадий Пастула - Редактор

Канцлер Германии Фридрих Мерц 5 июня отправится в Вашингтон на встречу с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Это произойдет впервые с начала его срока на посту.

Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 31 мая.

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Встреча Мерца с Трампом

Мерц встретится с Трампом 5 июня в Белом доме. Известно, что стороны обсудят:

  • войну в Украине;
  • ситуацию на ближнем востоке;
  • торговую политику.

Дата и формат визита Мерца стали результатом многонедельных договоренностей между Белым домом и канцлерским офисом.

Кроме того, лидеры планируют провести совместную пресс-конференцию.

Напряженные отношения между странами

Отношения между Вашингтоном и Берлином остаются напряженными из-за ряда вопросов, включая торговые дисбалансы и поддержку Украины.

Европейские лидеры выражают обеспокоенность, что Трамп может прекратить усилия по завершению войны России в Украине и уменьшить военную помощь.

Предшественник Мерца так и не встретился с Трампом

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц так и не встретился с Трампом.

"Социал-демократ так и не получил приглашение в Белый дом после того, как выразил поддержку бывшему президенту США Джо Байдену и кандидату от Демократической партии Камале Харрис", — говорится в материале.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с Мерцом поставки ракет Taurus.

Ранее канцлер Германии сообщил, что до конца года состоятся межправительственные консультации с Украиной.

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