Фридрих Мерц встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Канцлер Германии Фридрих Мерц 5 июня отправится в Вашингтон на встречу с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Это произойдет впервые с начала его срока на посту.

Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 31 мая.

Реклама

Читайте также:

Встреча Мерца с Трампом

Мерц встретится с Трампом 5 июня в Белом доме. Известно, что стороны обсудят:

войну в Украине;

ситуацию на ближнем востоке;

торговую политику.

Дата и формат визита Мерца стали результатом многонедельных договоренностей между Белым домом и канцлерским офисом.

Кроме того, лидеры планируют провести совместную пресс-конференцию.

Напряженные отношения между странами

Отношения между Вашингтоном и Берлином остаются напряженными из-за ряда вопросов, включая торговые дисбалансы и поддержку Украины.

Европейские лидеры выражают обеспокоенность, что Трамп может прекратить усилия по завершению войны России в Украине и уменьшить военную помощь.

Предшественник Мерца так и не встретился с Трампом

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц так и не встретился с Трампом.

"Социал-демократ так и не получил приглашение в Белый дом после того, как выразил поддержку бывшему президенту США Джо Байдену и кандидату от Демократической партии Камале Харрис", — говорится в материале.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с Мерцом поставки ракет Taurus.

Ранее канцлер Германии сообщил, что до конца года состоятся межправительственные консультации с Украиной.