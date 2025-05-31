Фридрих Мерц встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне

Мерц поедет к Трампу говорить об Украине — детали визита
Канцлер Германии Фридрих Мерц 5 июня отправится в Вашингтон на встречу с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Это произойдет впервые с начала его срока на посту.
Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 31 мая.
Встреча Мерца с Трампом
Мерц встретится с Трампом 5 июня в Белом доме. Известно, что стороны обсудят:
- войну в Украине;
- ситуацию на ближнем востоке;
- торговую политику.
Дата и формат визита Мерца стали результатом многонедельных договоренностей между Белым домом и канцлерским офисом.
Кроме того, лидеры планируют провести совместную пресс-конференцию.
Напряженные отношения между странами
Отношения между Вашингтоном и Берлином остаются напряженными из-за ряда вопросов, включая торговые дисбалансы и поддержку Украины.
Европейские лидеры выражают обеспокоенность, что Трамп может прекратить усилия по завершению войны России в Украине и уменьшить военную помощь.
Предшественник Мерца так и не встретился с Трампом
Бывший канцлер Германии Олаф Шольц так и не встретился с Трампом.
"Социал-демократ так и не получил приглашение в Белый дом после того, как выразил поддержку бывшему президенту США Джо Байдену и кандидату от Демократической партии Камале Харрис", — говорится в материале.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с Мерцом поставки ракет Taurus.
Ранее канцлер Германии сообщил, что до конца года состоятся межправительственные консультации с Украиной.
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