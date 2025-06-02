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У Трампа вперше прокоментували атаку України на аеродроми РФ

2 червня 2025 21:18
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Операція Павутина — у Трампа вперше відреагували на атаку України на аеродроми РФ
Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни між Росією та Україною. На його думку, найкращий шлях — дипломатія.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт у понеділок, 2 червня, відповідаючи на запитання журналістів щодо атаки українських безпілотників на аеродроми в РФ.

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За словами Лівітт, президент Трамп хоче якнайшвидшого завершення війни між країнами.

"Реакція Трампа така, що цій війні потрібно покласти край. Вона була жорстокою з обох сторін, і забагато людей загинуло", — сказала вона.

Прессекретарка Білого дому наголосила, що президент Трамп виступає за те, щоб війна завершилася шляхом дипломатії.

"Президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він чітко дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і приватно", — підсумувала Лівітт.

Нагадаємо, 1 червня СБУ успішно провела унікальну спецоперацію в глибокому тилу Росії, уразивши понад 40 літаків стратегічної авіації. Очільник Служби безпеки Василь Малюк поділився подробицями та результатами цієї масштабної операції під назвою "Павутина".

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