Операція Павутина — у Трампа вперше відреагували на атаку України на аеродроми РФ

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни між Росією та Україною. На його думку, найкращий шлях — дипломатія.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт у понеділок, 2 червня, відповідаючи на запитання журналістів щодо атаки українських безпілотників на аеродроми в РФ.

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За словами Лівітт, президент Трамп хоче якнайшвидшого завершення війни між країнами.

"Реакція Трампа така, що цій війні потрібно покласти край. Вона була жорстокою з обох сторін, і забагато людей загинуло", — сказала вона.

Прессекретарка Білого дому наголосила, що президент Трамп виступає за те, щоб війна завершилася шляхом дипломатії.

"Президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він чітко дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і приватно", — підсумувала Лівітт.

Нагадаємо, 1 червня СБУ успішно провела унікальну спецоперацію в глибокому тилу Росії, уразивши понад 40 літаків стратегічної авіації. Очільник Служби безпеки Василь Малюк поділився подробицями та результатами цієї масштабної операції під назвою "Павутина".