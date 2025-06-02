Операция Паутина — у Трампа впервые отреагировали на атаку Украины на аэродромы РФ

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны между Россией и Украиной. По его мнению, лучший путь — дипломатия.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт в понедельник, 2 июня, отвечая на вопрос журналистов относительно атаки украинских беспилотников на аэродромы в РФ.

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По словам Ливитт, президент Трамп хочет скорейшего завершения войны между странами.

"Реакция Трампа такова, что этой войне нужно положить конец. Она была жестокой с обеих сторон, и слишком много людей погибло", — сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что президент Трамп выступает за то, чтобы война завершилась путем дипломатии.

"Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он четко дал это понять обоим лидерам как публично, так и частным образом", — подытожила Ливитт.

Напомним, 1 июня СБУ успешно провела уникальную спецоперацию в глубоком тылу России, поразив более 40 самолетов стратегической авиации. Глава Службы безопасности Василий Малюк поделился подробностями и результатами этой масштабной операции под названием "Паутина".