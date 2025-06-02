Грем закликав натиснути на Китай, щоб закінчити війну в Україні

Республіканець Ліндсі Грем. Фото: Kevin Dietshc

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав змусити Китай допомогти припинити війну в Україні. Зокрема, притягнути країну до відповідальності за купівлю російської нафти та підтримку військового потенціалу РФ.

Про це він написав у соцмережі Х.

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"Завжди винахідлива Україна застосувала креативну тактику боротьби з безпілотниками, щоб успішно атакувати російські бомбардувальники і військові об'єкти, які використовуються для вбивства українських громадян і знищення їхньої країни", — заявив він, прокоментувавши спецоперацію СБУ "Павутина".

Грем додав, що РФ без розбору вбиває чоловіків, жінок і дітей. За словами сенатора, настав час виступити проти російської агресії і натиснути на Китай, щоб Пекін допоміг закінчити війну.

"Настав час світу рішуче виступити проти російської агресії, закликавши Китай та інших до відповіді за купівлю дешевої російської нафти, яка підтримує військову машину Путіна. Якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася, підштовхніть Китай допомогти їй закінчити", — резюмував він.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, сьогодні, 2 червня, у Туреччині відбудеться другий раунд переговорів між Україною і Росією. На ньому сторони представлять одна одній свої варіанти мирного врегулювання. Зокрема, глава делегації РФ Володимир Мединський заявив, що російська сторона отримала меморандум від України. Документ був українською та англійською мовами.

Також ми писали, що 1 червня держсекретар США Марко Рубіо на прохання Росії провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Під час бесіди він повторив закликав президента США до продовження прямих переговорів між Росією та Україною.