Грэм призвал надавить на Китай, чтобы закончить войну в Украине

Республиканец Линдси Грэм. Фото: Kevin Dietshc

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал заставить Китай помочь прекратить войну в Украине. В частности, привлечь страну к ответственности по покупку российской нефти и поддержку военного потенциала РФ.

Об этом он написал в соцсети Х.

Реклама

Читайте также:

Что сказал Грэм о спецоперации СБУ "Паутина" и завершении войны

"Всегда изобретательная Украина применила креативную тактику борьбы с беспилотниками, чтобы успешно атаковать российские бомбардировщики и военные объекты, которые используются для убийства украинских граждан и уничтожения их страны", — заявил он, прокомментировав спецоперацию СБУ "Паутина".

Грэм добавил, что РФ без разбора убивает мужчин, женщин и детей. По словам сенатора, пришло время выступить против российской агрессии и надавить на Китай, чтобы Пекин помог закончить войну.

"Пришло время миру решительно выступить против российской агрессии, призвав Китай и других к ответу за покупку дешевой российской нефти, которая поддерживает военную машину Путина. Если вы хотите, чтобы эта война закончилась, подтолкните Китай помочь ей закончить", — резюмировал он.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, сегодня 2 июня, в Турции состоится второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На нем стороны представят друг другу свои варианты мирного урегулирования. В частности, глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона получила меморандум от Украины. Документ был на украинском и английском языках.

Также мы писали, что 1 июня госсекретарь США Марко Рубио по просьбе России провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы он повторил призвал президента США к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной.