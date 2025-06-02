Рубіо повторив Лаврову заклик до продовження прямих переговорів Росії та України

Рубіо поговорив із Лавровим — повторив заклик Трампа щодо України
У неділю, 1 червня, між держсекретарем США Марко Рубіо і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим відбулася телефонна розмова. Дзвінок відбувся на прохання Російської Федерації.
Про це йдеться на офіційному сайті Держдепартаменту США.
Про що говорили Рубіо і Лавров
Під час обговорень Рубіо повторив президента США Дональда Трампа до продовження прямих переговорів між РФ і Україною.
"Рубіо сьогодні на прохання Росії поговорив з... Лавровим. Держсекретар Рубіо повторив заклик президента Трампа до продовження прямих переговорів між Росією та Україною для досягнення міцного миру", — ідеться в публікації.
Нагадаємо, днями між Рубіо та Лавровим теж була розмова. Тоді держсекретар теж повторював заклик Трампа про необхідність діалогу РФ з Україною, як єдиного шляху до припинення війни.
Крім того, ми писали, що прессекретарка Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що Трамп і Рубіо планують оголосити рішення щодо Росії в разі, якщо буде відсутнє мирне врегулювання через два тижні.
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