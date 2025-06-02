Рубио повторил Лаврову призыв к продолжению прямых переговорам России и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: ny1.com

В воскресенье, 1 июня, между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым прошел телефонный разговор. Звонок состоялся по просьбе Российской Федерации.

Об этом говорится на официальном сайте Госдепартамента США.

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В ходе обсуждений Рубио повторил президента США Дональда Трампа к продолжению прямых переговоров между РФ и Украиной.

"Рубио сегодня по просьбе России поговорил с... Лавровым. Госсекретарь Рубио повторил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира", — говорится в публикации.

Напомним, на днях между Рубио и Лавров тоже был разговор. Тогда госсекретарь тоже повторял призыв Трампа о необходимости диалога РФ с Украиной, как единственному пути к прекращению войны.

Кроме того, мы писали, что пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Трамп и Рубио планируют объявить решение по России в случае, если будет отсутствовать мирное урегулирование через две недели.