В администрации США готовят решение после переговоров в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио планируют объявить решение по России в случае отсутствия мирного урегулирования в Украине через две недели. В то же время руководство США серьезно относится к ходу переговоров.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире Fox News.

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По словам Брюс, Трамп и Рубио относятся серьезно к ходу переговоров, поэтому через объявленный срок в две недели объявят "соответствующие решения". Также она отметила, что этот срок "не двигается".

"Мы имеем недавнее заявление как президента, так и секретаря, которые отметили, что это не является долгосрочным делом. Это не просто стандартная рабочая процедура. Это не будет длиться месяцами или годами, когда мы имеем стандарты и ориентиры относительно того, что должно происходить", — сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что Трамп "полон надежды" на прогресс в переговорах, но настроен решительно. В частности, недавно он опубликовал "очень агрессивные посты о разочаровании президентом Путиным".

Напомним, Трамп пока не знает, поддержит ли законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против России.

А в ISW считают, что Кремль готовит россиян к длительной войне в Украине и возможному нападению на страны НАТО.