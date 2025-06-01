В адміністрації США готують рішення після переговорів у Стамбулі

Президент США Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо планують оголосити рішення щодо Росії у разі відсутності мирного врегулювання в Україні за два тижні. Водночас керівництво США серйозно ставиться до перебігу переговорів.

Про це заявила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс в ефірі Fox News.

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За словами Брюс, Трамп і Рубіо ставляться серйозно до перебігу переговорів, тому через оголошений термін у два тижні оголосять "відповідні рішення". Також вона зазначила, що цей строк "не рухається".

"Ми маємо нещодавню заяву як президента, так і секретаря, які зазначили, що це не є довгостроковою справою. Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями чи роками, коли ми маємо стандарти і орієнтири щодо того, що повинно відбуватися", — сказала речниця.

Вона зауважила, що Трамп "сповнений надії" на прогрес у переговорах, але налаштований рішуче. Зокрема, нещодавно він опублікував "дуже агресивні пости про розчарування президентом Путіним".

Нагадаємо, Трамп поки не знає, чи підтримає законопроєкт сенатора Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії.

А в ISW вважають, що Кремль готує росіян до тривалої війни в Україні та можливого нападу на країни НАТО.