Россия готовится напасть на НАТО — что на это указывает и какие последствия

Самолеты F-35 на борту британского авианосца HMS Prince of Wales. Фото: REUTERS/Edgar Su

Вторжение России на территорию стран-членов НАТО пока выглядит маловероятным, однако угроза остается актуальной. Хотя пока Москва не имеет достаточных ресурсов для ведения войны на два фронта, отдельные генералы и чиновники уже открыто говорят о том, что их амбиции не ограничиваются только Украиной. Между тем аналитики уже спрогнозировали экономические последствия в случае наступления РФ на НАТО.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

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На прошлой неделе президент России на Петербургском международном экономическом форуме вновь заявил о претензиях как минимум на всю территорию Украины, сказав: "Я считаю русских и украинцев одним народом, и в этом смысле вся Украина — наша".

На этом фоне руководство НАТО все решительнее предупреждает о вероятности конфликта. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что Россия может рассмотреть атаку на одну из стран НАТО в течение пяти лет.

Аналогичные оценки ранее озвучивали канцлер Германии Фридрих Мерц и представители европейских разведывательных служб. По информации из Дании, Кремль способен начать локальную войну уже в ближайшие шесть месяцев и представлять серьезную угрозу для как минимум одного государства НАТО в течение двух лет.

Какие страны НАТО в группе риска

Под особым риском остаются страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва. Из-за своего географического расположения, исторического прошлого и наличия русских меньшинств они могут стать первыми целями в случае нового конфликта. В случае атаки Балтия рискует стать тем рубежом, который покажет, насколько Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО готовы выполнить обязательства по коллективной обороне.

Как Россия может создать фиктивную причину для развязывания войны

Сценарий возможного нападения предусматривает провокацию или гибридную операцию. Одной из уязвимых точек называют железнодорожную линию Москва-Калининград, проходящую через Вильнюс.

В этом месяце литовская полиция разыскивала россиянина, который выпрыгнул из поезда. Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что Москва может искусственно создать повод для остановки поезда, а затем ввести войска под предлогом "защиты" российских граждан.

После этого российская армия может атаковать Эстонию, Латвию, а также начать морскую операцию по контролю над Балтийским морем и перекрытию Сувалкского коридора, который соединяет Польшу со странами Балтии. Военные действия сразу вызовут активацию статьи 5 НАТО, однако даже без этого соседние страны, вероятно, окажут вооруженную поддержку, видя в атаке экзистенциальную угрозу для Европы.

В ответ Россия может нанести удары по военным базам стран НАТО, критической инфраструктуре и крупным городам. Балтийские порты будут заблокированы, торговля в регионе фактически остановится, а финансовые рынки переживут глубокий кризис. В то же время стороны могут прибегнуть к гибридным атакам, в частности на энергетическую инфраструктуру и подводные кабели.

Какие потери понесет мировая экономика в случае нападения России на НАТО

Как сообщает Bloomberg Economics, только за первый год такого конфликта глобальное производство сократится на 1,3%, или 1,5 триллиона долларов - это уровень убытков, соизмеримый с началом полномасштабной войны в Украине.

Экономики стран Балтии могут потерять до 43%. Соседние государства, такие как Польша, Швеция, Финляндия, Германия также понесут серьезные потери. Для ЕС в целом падение ВВП составит примерно 1,2%. США потеряют 0,7%, Китай - 0,8%, Великобритания - 0,2%.

Какое будет влияние на ВВП. Фото: скриншот

Что указывает на подготовку России к глобальному конфликту и как готовится Европа

Параллельно Европа фиксирует усиленную военную активность России на северо-западе: Кремль увеличивает инфраструктуру у границ НАТО и модернизирует ядерное оружие в Калининграде. По словам Марка Рютте, Москва производит боеприпасы в четыре раза быстрее, чем все союзники по НАТО вместе взятые.

На фоне этих угроз страны Балтии уже выходят из международного соглашения о запрете противопехотных мин. Кроме того, члены Альянса наращивают противовоздушную оборону на восточном фланге.

Правительственные лидеры Европы все чаще говорят об угрозе со стороны России, чтобы оправдать увеличение оборонных расходов. Ожидается, что в ближайшее время несколько стран НАТО поднимут расходы на оборону до 3,5% ВВП, еще 1,5% планируется направить на киберзащиту, гражданскую готовность и критическую инфраструктуру.

Есть ли выход из ситуации и при чем здесь Китай

Несмотря на это, часть западных аналитиков допускает альтернативный сценарий - дипломатическое урегулирование войны в Украине. Для этого, считают эксперты, США и Европа должны согласовать позиции и предоставить Киеву гарантии безопасности. Китай, который имеет влияние на Кремль, мог бы выступить в качестве посредника и помочь втянуть Москву в переговоры. В таком случае речь шла бы не только о прекращении войны, но и о восстановлении экономических отношений между Западом и Россией.

Однако Пекин пока демонстрирует заинтересованность не в прекращении войны, а в ее продолжении как инструменте давления на Запад. Сам Путин также не подает никаких сигналов о готовности к реальным переговорам. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что считает Путина другом и не поддержал новые санкции против Москвы, надеясь на заключение соглашения с Киевом.

Напомним, в начале месяца генсек НАТО Марк Рютте очертил сроки, когда Россия может напасть на страны Альянса.

Также некоторые западные журналисты провели расследование, как Россия начала активно строить ядерные базы за несколько сотен километров от стран НАТО.

Сам Владимир Путин отвергает все заявления о планах войны против НАТО и обвинил запад в пропаганде.