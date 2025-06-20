Путін заявив, що вважає росіян та українців одним народом

Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що вважає росіян і українців "одним народом". Крім того, він додав, що "вся Україна" нібито належить Росії.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Що Путін сказав про Україну

"Ви сказали про області України, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю росіян і українців одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна –– наша. Але ми виходимо з реалій, які складаються. Безумовно, є люди — і їх чимало — у сусідній країні, які прагнуть забезпечити свій суверенітет і незалежність. Ну, й дай Боже їм здоров’я", — стверджує кремлівський диктатор.

Він стверджує, що дії Росії в Україні нібито мали на меті захист людей, які мають духовний зв’язок із РФ.

"Трагедія, яка відбувається в Україні, є результатом роботи тих, хто не готовий змиритися з глобальними змінами у світі. Російська армія наступає по всіх напрямках у "СВО" щодня", — каже він.

Путін також сказав, що РФ нібито ніколи "не ставила під сумнів" право України на незалежність, але вона "проголошувалася як нейтральна держава".

Нагадаємо, що, хоча Захід неодноразово намагався вплинути на позицію Володимира Путіна, за останній рік йому так і не вдалося переконати російського лідера у безперспективності війни проти України. Путін залишається впевненим у своїй стратегії й вірить, що з часом Україна не витримає тиску.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Путін намагається відвернути увагу президента США від України.