Путин заявил, что считает россиян и украинцев одним народом

Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев "одним народом". Кроме того, он добавил, что "вся Украина" якобы принадлежит России.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Что Путин сказал об Украине

"Вы сказали об областях Украины, которые мы считаем своими. Я уже много раз говорил, что считаю русских и украинцев одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина — наша. Но мы исходим из реалий, которые складываются. Безусловно, есть люди — и их немало — в соседней стране, которые стремятся обеспечить свой суверенитет и независимость. Ну, и дай Бог им здоровья", — утверждает кремлевский диктатор.

Он утверждает, что действия России в Украине якобы имели целью защиту людей, которые имеют духовную связь с РФ.

"Трагедия, которая происходит в Украине, является результатом работы тех, кто не готов смириться с глобальными изменениями в мире. Российская армия наступает по всем направлениям в "СВО" ежедневно", — говорит он.

Путин также сказал, что РФ якобы никогда "не ставила под сомнение" право Украины на независимость, но она "провозглашалась как нейтральное государство".

Напомним, что, хотя Запад неоднократно пытался повлиять на позицию Владимира Путина, за последний год ему так и не удалось убедить российского лидера в бесперспективности войны против Украины. Путин остается уверенным в своей стратегии и верит, что со временем Украина не выдержит давления.

Ранее аналитики ISW сообщали, что Путин пытается отвлечь внимание президента США от Украины.