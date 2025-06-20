Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин сделал новое циничное заявление о суверенитете Украины

Путин сделал новое циничное заявление о суверенитете Украины

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 19:33
Путин заявил, что считает россиян и украинцев одним народом
Владимир Путин. Фото: Reuters
Ключові моменти Что Путин сказал об Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев "одним народом". Кроме того, он добавил, что "вся Украина" якобы принадлежит России.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Что Путин сказал об Украине

"Вы сказали об областях Украины, которые мы считаем своими. Я уже много раз говорил, что считаю русских и украинцев одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина — наша. Но мы исходим из реалий, которые складываются. Безусловно, есть люди — и их немало — в соседней стране, которые стремятся обеспечить свой суверенитет и независимость. Ну, и дай Бог им здоровья", — утверждает кремлевский диктатор.

Он утверждает, что действия России в Украине якобы имели целью защиту людей, которые имеют духовную связь с РФ.

"Трагедия, которая происходит в Украине, является результатом работы тех, кто не готов смириться с глобальными изменениями в мире. Российская армия наступает по всем направлениям в "СВО" ежедневно", — говорит он.

Путин также сказал, что РФ якобы никогда "не ставила под сомнение" право Украины на независимость, но она "провозглашалась как нейтральное государство".

Напомним, что, хотя Запад неоднократно пытался повлиять на позицию Владимира Путина, за последний год ему так и не удалось убедить российского лидера в бесперспективности войны против Украины. Путин остается уверенным в своей стратегии и верит, что со временем Украина не выдержит давления.

Ранее аналитики ISW сообщали, что Путин пытается отвлечь внимание президента США от Украины.

владимир путин Украина война в Украине Россия независимость
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации