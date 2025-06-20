Путін переконаний що переможе у війні проти України і буде затягувати її

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Попри численні спроби, за останній рік Заходу не вдалося змінити переконання Володимира Путіна про можливу перемогу у війні проти України. Він переконаний, що його стратегія спрацює і Україна не вистоїть.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту дослідження війни (ISW)

Реклама

Читайте також:

Путін переконаний, що його "теорія перемоги" спрацює

Виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі у червні 2024 року, Путін озвучив свою так звану "теорію перемоги", яка передбачає поступове, виснажливе просування російських військ уздовж фронту з метою підірвати українську обороноздатність і змусити Захід зменшити підтримку Києва.

Зокрема, Путін заявив про нібито "стратегічну перевагу" Росії по всій лінії фронту і стверджував, що навіть у ті дні, коли просування російських військ було мінімальне, "воно все одно є".

При цьому він натякнув, що умови, які Росія пропонувала на переговорах у Стамбулі в 2022 році, були м’якшими за нинішні, і пригрозив, що ситуація погіршиться для України, якщо вона не погодиться на мир на умовах Кремля. Путін також вкотре повторив воєнні цілі Росії — від зміни влади в Україні до позаблокового статусу держави й фактичної відмови НАТО від розширення.

Кремль змінює пропаганду і готує росіян до тривалої війни

Кремлівські чиновники синхронізувалися з цією риторикою. Дмитро Пєсков у коментарі "Известиям" того ж дня наголосив, що Росії слід дотримуватись "послідовності", оскільки час нібито грає на її боці. Аналогічно, Володимир Сальдо, представник окупаційної влади Херсонщини, також заявив, що Росія має перевагу в затяжному конфлікті.

Кремль вірить, що Росія здатна виснажити як українське військо, так і українську економіку та суспільство, водночас випередивши Захід у терплячості та ресурсах.

Що реально відбувається на фронті і чому Путін помиляється

Однак реальна ситуація на фронті, згідно з оцінками ISW, свідчить про інше: Росія несе непропорційно великі втрати заради незначних територіальних здобутків, які в перспективі є нестабільними.

Оборонно-промислова база Росії , а подальше фінансування війни залежить від кон’юнктури цін на нафту та відсутності нових санкцій.

"Росія зіткнеться з низкою проблем у своїй економіці та оборонно-промисловій базі (ОПРБ) у середньостроковій перспективі, які перешкоджатимуть здатності Росії вести тривалу війну в Україні. Подальше зростання цін на нафту після ізраїльських ударів по Ірану може збільшити доходи Росії від продажу нафти та покращити здатність Росії підтримувати свої військові зусилля, але лише за умови, що ціна на нафту залишиться високою, і якщо російська нафта не потрапить під додаткові міжнародні санкції", — йдеться у звіті аналітиків.

Натомість збільшення обсягів західної допомоги, зокрема військової, дозволяє Україні зберігати ініціативу та чинити тиск на ворога. Це може не лише посилити позиції Києва на полі бою, а й створити реальні умови для переговірної переваги України, якщо до цього дійде.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що Путін намагається відвернути увагу президента США від України.

Також на Петербурзькому форумі Путін заявив, що Росія ніколи не нападе на НАТО і звинуватив Європу в пропаганді.