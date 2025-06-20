Путин убежден что победит в войне против Украины и будет затягивать ее

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Несмотря на многочисленные попытки, за последний год Западу не удалось изменить убеждение Владимира Путина о возможной победе в войне против Украины. Он убежден, что его стратегия сработает и Украина не выстоит.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института исследования войны (ISW)

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Путин убежден, что его "теория победы" сработает

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 года, Путин озвучил свою так называемую "теорию победы", которая предусматривает постепенное, изнурительное продвижение российских войск вдоль фронта с целью подорвать украинскую обороноспособность и заставить Запад уменьшить поддержку Киева.

В частности, Путин заявил о якобы "стратегическом преимуществе" России по всей линии фронта и утверждал, что даже в те дни, когда продвижение российских войск было минимальным, "оно все равно есть".

При этом он намекнул, что условия, которые Россия предлагала на переговорах в Стамбуле в 2022 году, были мягче нынешних, и пригрозил, что ситуация ухудшится для Украины, если она не согласится на мир на условиях Кремля. Путин также в очередной раз повторил военные цели России — от смены власти в Украине до внеблокового статуса государства и фактического отказа НАТО от расширения.

Кремль меняет пропаганду и готовит россиян к длительной войне

Кремлевские чиновники синхронизировались с этой риторикой. Дмитрий Песков в комментарии "Известиям" в тот же день подчеркнул, что России следует придерживаться "последовательности", поскольку время якобы играет на ее стороне. Аналогично, Владимир Сальдо, представитель оккупационной власти Херсонщины, также заявил, что Россия имеет преимущество в затяжном конфликте.

Кремль верит, что Россия способна истощить как украинское войско, так и украинскую экономику и общество, одновременно опередив Запад в терпеливости и ресурсах.

Что реально происходит на фронте и почему Путин ошибается

Однако реальная ситуация на фронте, согласно оценкам ISW, свидетельствует о другом: Россия несет непропорционально большие потери ради незначительных территориальных достижений, которые в перспективе являются нестабильными.

Оборонно-промышленная база России, а дальнейшее финансирование войны зависит от конъюнктуры цен на нефть и отсутствия новых санкций.

"Россия столкнется с рядом проблем в своей экономике и оборонно-промышленной базе (ОПРБ) в среднесрочной перспективе, которые будут препятствовать способности России вести длительную войну в Украине. Дальнейший рост цен на нефть после израильских ударов по Ирану может увеличить доходы России от продажи нефти и улучшить способность России поддерживать свои военные усилия, но только при условии, что цена на нефть останется высокой, и если российская нефть не попадет под дополнительные международные санкции", — говорится в отчете аналитиков.

Зато увеличение объемов западной помощи, в частности военной, позволяет Украине сохранять инициативу и оказывать давление на врага. Это может не только усилить позиции Киева на поле боя, но и создать реальные условия для переговорного преимущества Украины, если до этого дойдет.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что Путин пытается отвлечь внимание президента США от Украины.

Также на Петербургском форуме Путин заявил, что Россия никогда не нападет на НАТО и обвинил Европу в пропаганде.