Путін заперечив плани нападу на Європу і НАТО і згадав про німецького пропагандиста

Російський президент Володимир Путін. Фото: росЗМІ

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі російський диктатор Володимир Путін заявив, що інформація про можливу агресію Росії проти країн Європи та НАТО є "найнеймовірнішою брехнею". На його переконання, Захід лише створює уявну загрозу, аби виправдати нарощування військових бюджетів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Путін стверджує, що переозброєння Альянсу не становить загрози для Росії, оскільки, за його словами, країна "самодостатня в питаннях безпеки" та постійно посилює свої оборонні можливості. Він додав, що Москва "купірує всі загрози", які можуть виникати, і тому збільшення оборонних витрат НАТО до 5% ВВП нібито не має сенсу.

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Окрім того, очільник Кремля повторив низку пропагандистських тез, серед яких вкотре звинуватив Україну у "відмові виконувати мінські угоди", згадав про "держпереворот" 2014 року та окремо виправдав анексію Криму. Він вкотре представив повномасштабне вторгнення Росії як спробу "покласти край конфлікту" на Донбасі.

Путін також вдався до історичних паралелей, процитувавши відомий вислів нацистського міністра пропаганди Йозефа Геббельса. Він наголосив, що Росія нібито не збирається нападати на країни Європейського союзу, а уся інформація є лише пропагандою.

"Що це означає? Що ми збираємося нападати на Східну Європу чи що? Колись відомий гітлерівський пропагандист говорив: "Чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять". Легенда про те, що Росія збирається нападати на Європу, на країни НАТО — це та найнеймовірніша брехня, в яку намагаються змусити повірити населення західноєвропейських країн... Це просто дурниця. Доктор Геббельс і хтось у Європі, напевно, вірить", — сказав Путін.

Нагадаємо, журналісти тим часом фіксують, як Росія активно розбудовує військові ядерні бази поблизу кордонів країн ЄС.

Також стало відомо, як Росія почала масштабно проводити модернізацію ядерної зброї.

Тим часом розвідка різних країн фіксує, що Росія нарощує військовий потенціал і може напасти на ЄС за три-п'ять років.

Додамо, що Володимир Путін на форумі також заявляв, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським, але вкотре згадав про його "легітимність".