Путин отрицает планы нападения на Европу и НАТО и вспомнил о немецком пропагандисте

Российский президент Владимир Путин. Фото: росСМИ

На Петербургском международном экономическом форуме российский диктатор Владимир Путин заявил, что информация о возможной агрессии России против стран Европы и НАТО является "самой невероятной ложью". По его убеждению, Запад лишь создает мнимую угрозу, чтобы оправдать наращивание военных бюджетов.

Об этом сообщают росСМИ.

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Путин утверждает, что перевооружение Альянса не представляет угрозы для России, поскольку, по его словам, страна "самодостаточна в вопросах безопасности" и постоянно усиливает свои оборонительные возможности. Он добавил, что Москва "купирует все угрозы", которые могут возникать, и поэтому увеличение оборонных расходов НАТО до 5% ВВП якобы не имеет смысла.

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Кроме того, глава Кремля повторил ряд пропагандистских тезисов, среди которых в очередной раз обвинил Украину в "отказе выполнять минские соглашения", вспомнил о "госперевороте" 2014 года и отдельно оправдал аннексию Крыма. Он в очередной раз представил полномасштабное вторжение России как попытку "положить конец конфликту" на Донбассе.

Путин также прибегнул к историческим параллелям, процитировав известное высказывание нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса. Он отметил, что Россия якобы не собирается нападать на страны Европейского союза, а вся информация является лишь пропагандой.

"Что это означает? Что мы собираемся нападать на Восточную Европу или что? Когда-то известный гитлеровский пропагандист говорил: "Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят". Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО — это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Это просто глупость. Доктор Геббельс и кто-то в Европе, наверное, верит", — сказал Путин.

Напомним, журналисты тем временем фиксируют, как Россия активно развивает военные ядерные базы вблизи границ стран ЕС.

Также стало известно, как Россия начала масштабно проводить модернизацию ядерного оружия.

Между тем разведка разных стран фиксирует, что Россия наращивает военный потенциал и может напасть на ЕС за три-пять лет.

Добавим, что Владимир Путин на форуме также заявлял, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, но в очередной раз вспомнил о его "легитимности".