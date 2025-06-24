Росія готується напасти на НАТО — що на це вказує і які наслідки

Літаки F-35 на борту британського авіаносця HMS Prince of Wales. Фото: REUTERS/Edgar Su

Вторгнення Росії на територію країн-членів НАТО поки що виглядає малоймовірним, однак загроза залишається актуальною. Хоча наразі Москва не має достатніх ресурсів для ведення війни на два фронти, окремі генерали та високопосадовці вже відкрито говорять про те, що їхні амбіції не обмежуються лише Україною. Тим часом аналітики вже спрогнозували економічні наслідки у разі наступу РФ на НАТО.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

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Минулого тижня президент Росії на Петербурзькому міжнародному економічному форумі знову заявив про претензії щонайменше на всю територію України, сказавши: "Я вважаю росіян та українців одним народом, і в цьому сенсі вся Україна — наша".

На цьому тлі керівництво НАТО дедалі рішучіше попереджає про ймовірність конфлікту. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що Росія може розглянути атаку на одну з країн НАТО впродовж п’яти років.

Аналогічні оцінки раніше озвучували канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та представники європейських розвідувальних служб. За інформацією з Данії, Кремль здатен розпочати локальну війну вже в найближчі шість місяців і становити серйозну загрозу для щонайменше однієї держави НАТО протягом двох років.

Які країни НАТО у групі ризику

Під особливим ризиком залишаються країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва. Через своє географічне розташування, історичне минуле та наявність російських меншин вони можуть стати першими цілями в разі нового конфлікту. У разі атаки Балтія ризикує стати тим рубежем, який покаже, наскільки Сполучені Штати та інші країни-члени НАТО готові виконати зобов’язання щодо колективної оборони.

Як Росія може створити фіктивну причину для розв'язання війни

Сценарій можливого нападу передбачає провокацію або гібридну операцію. Однією з вразливих точок називають залізничну лінію Москва–Калінінград, що проходить через Вільнюс.

Цього місяця литовська поліція розшукувала росіянина, який вистрибнув із потяга. Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс припустив, що Москва може штучно створити привід для зупинки потяга, а потім ввести війська під приводом "захисту" російських громадян.

Після цього російська армія може атакувати Естонію, Латвію, а також розпочати морську операцію з контролю над Балтійським морем і перекриття Сувалкського коридору, який з’єднує Польщу з країнами Балтії. Військові дії одразу викликатимуть активацію статті 5 НАТО, однак навіть без цього сусідні країни, ймовірно, нададуть збройну підтримку, вбачаючи в атаці екзистенційну загрозу для Європи.

У відповідь Росія може завдати ударів по військових базах країн НАТО, критичній інфраструктурі та великих містах. Балтійські порти будуть заблоковані, торгівля в регіоні фактично зупиниться, а фінансові ринки переживуть глибоку кризу. Водночас сторони можуть вдатися до гібридних атак, зокрема на енергетичну інфраструктуру та підводні кабелі.

Яких втрат зазнає світова економіка у разі нападу Росії на НАТО

Як повідомляє Bloomberg Economics, лише за перший рік такого конфлікту глобальне виробництво скоротиться на 1,3%, або 1,5 трильйона доларів — це рівень збитків, співмірний з початком повномасштабної війни в Україні.

Економіки країн Балтії можуть втратити до 43%. Сусідні держави, як-от Польща, Швеція, Фінляндія, Німеччина також зазнають серйозних втрат. Для ЄС у цілому падіння ВВП становитиме приблизно 1,2%. США втратять 0,7%, Китай — 0,8%, Велика Британія — 0,2%.

Який буде вплив на ВВП. Фото: скриншот

Що вказує на підготовку Росії до глобального конфлікту і як готується Європа

Паралельно Європа фіксує посилену військову активність Росії на північному заході: Кремль збільшує інфраструктуру біля кордонів НАТО та модернізує ядерну зброю в Калінінграді. За словами Марка Рютте, Москва виробляє боєприпаси вчетверо швидше, ніж усі союзники по НАТО разом.

На тлі цих загроз країни Балтії вже виходять з міжнародної угоди про заборону протипіхотних мін. Крім того, члени Альянсу нарощують протиповітряну оборону на східному фланзі.

Урядові лідери Європи дедалі частіше говорять про загрозу з боку Росії, щоб виправдати збільшення оборонних витрат. Очікується, що найближчим часом кілька країн НАТО піднімуть видатки на оборону до 3,5% ВВП, ще 1,5% планується спрямувати на кіберзахист, цивільну готовність та критичну інфраструктуру.

Чи є вихід із ситуації і до чого тут Китай

Попри це, частина західних аналітиків допускає альтернативний сценарій — дипломатичне врегулювання війни в Україні. Для цього, вважають експерти, США та Європа мають узгодити позиції та надати Києву гарантії безпеки. Китай, який має вплив на Кремль, міг би виступити як посередник і допомогти втягнути Москву в переговори. У такому разі йшлося б не лише про припинення війни, а й про відновлення економічних відносин між Заходом і Росією.

Однак Пекін наразі демонструє зацікавленість не в припиненні війни, а в її продовженні як інструменті тиску на Захід. Сам Путін також не подає жодних сигналів про готовність до реальних переговорів. Президент США Дональд Трамп, своєю чергою, заявляв, що вважає Путіна другом і не підтримав нові санкції проти Москви, сподіваючись на укладення угоди з Києвом.

Нагадаємо, на початку місяця генсек НАТО Марк Рютте окреслив терміни, коли Росія може напасти на країни Альянсу.

Також деякі західні журналісти провели розслідування, як Росія почала активно будувати ядерні бази за кількасот кілометрів від країн НАТО.

Сам Володимир Путін відкидає всі заяви про плани війни проти НАТО і звинуватив захід у пропаганді.