Американский банк отказал Папе Римскому в смене контактных данных

Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

Папа Римский Лев XIV не смог дистанционно изменить контактные данные в своем американском банке. Несмотря на правильный ответ на секретные вопросы, сотрудница техподдержки попросила его явится в банк и положила трубку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.

Сотрудница банка отказать обновлять контактные данные Папе Римскому

Как пишет NYT, историю об инциденте рассказал его близкий друг, преподобный Том Маккарти во время встречи с католиками в Нейпервилле (штат Иллинойс). По его словам, инцидент произошел примерно через два месяца после того, как уроженец Чикаго Роберт Фрэнсис Превост стал Папой Львом XIV.

В частности, понтифик позвонил в банк и представившись Робертом Превостом сказал, что хочет изменить номер телефона и адрес. Он правильно ответил на секретные вопросы, но сотрудница банка заявила в ответ, что этого недостаточно, и что ему придется лично прийти в отделение.

"Он сказал: "Ну, я не смогу этого сделать. Я же дал вам все секретные вопросы"", — пересказывает Маккарти детали разговора, что вызвало смех в зале.

Читайте также:

После этого сотрудница банка извинилась, а Папа Лев попробовал другую тактику, решив раскрыть свою личность.

"Вам было бы дело, если бы я сказал, что я Папа Лев", — спросил понтифик.

После этого, как говорит отец Маккарти, сотрудница банка повесила трубку. Также отец Маккарти подтвердил, что эта история о банковских проблемах правдива. Дело было решено благодаря вмешательству другого священника, который имел связи с президентом банка.

"Можете ли вы предоставить, что вас будут знать как женщину, которая повесила трубку во время разговора с папой?", — сказал отец Маккарти.

Как сообщало Новини.LIVE, на днях Папа Лев отреагировал на очередную президента США Дональда Трампа по поводу ядерного оружия Ирана. Понтифик назвал критику в свой адрес свободным правом каждого, но напомнил о многолетней борьбе Святого Престола против распространения ядерного оружия.

Также мы писали, что в апреле Дональд Трамп на фоне конфликта с Папой Римским "примерил" на себя образ Иисуса.