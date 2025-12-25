Видео
Главная Новости дня Гул оружия должен прекратиться — Папа призвал к миру РФ и Украину

Гул оружия должен прекратиться — Папа призвал к миру РФ и Украину

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 17:31
Папа Римский призвал к миру Украину и РФ — рождественское обращение
Папа Римский Папа Лев XIV. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Папа Римский Лев XIV в своей рождественской речи призвал Украину и Россию к диалогу и прекратить боевые действия. Он также помолился за мир в Ливане, Палестине, Израиле и Сирии.

Об этом пишет Vatican News.

Читайте также:

Что сказал Папа об Украине в рождественской речи

Папа Римский в сегодняшнем обращении призвал прекратить все мировые войны. Выступая с центрального балкона базилики Святого Петра перед тысячами людей, он выразил сочувствие из-за политических, социальных или военных конфликтов в Судане, Мали, Мьянме, а также в Таиланде и Камбодже, среди других.

Особенно понтифик отметил Украину, где, по его словам, люди "измучены насилием". Он призвал, чтобы "гул оружия прекратился" и обратился к России и Украине с просьбой найти мужество для "искреннего, прямого и уважительного диалога" при поддержке международного сообщества.

"Мы молимся, особенно за преследуемый украинский народ. Пусть громкий шум оружия прекратится, и пусть стороны, вовлеченные при поддержке и преданности международного сообщества, найдут смелость вступить в искренний, прямой и уважительный диалог", — сказал Лев XIV.

Напомним, ранее Папа Римский призвал РФ к 24 часам мира. Он расстроен отказом России от рождественского перемирия.

Отметим, 9 декабря Владимир Зеленский встретился с Львом XIV. Стороны обсудили возвращение украинских детей, похищенных Россией.

Папа Римский Рождество перемирие война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
