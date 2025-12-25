Папа Римський закликав до миру Україну і РФ — різдвяне звернення

Папа Римський Папа Лев XIV. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Папа Римський Лев XIV у своїй різдвяній промові закликав Україну та Росію до діалогу та припинити бойові дії. Він також помолився за мир у Лівані, Палестині, Ізраїлі та Сирії.

Про це пише Vatican News.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Папа про Україну у різдвяній промові

Папа Римський у сьогоднішньому зверненні закликав припинити всі світові війни. Виступаючи з центрального балкона базиліки Святого Петра перед тисячами людей, він висловив співчуття через політичні, соціальні чи військові конфлікти в Судані, Малі, М'янмі, а також у Таїланді та Камбоджі, серед інших.

Особливо понтифік відзначив Україну, де, за його словами, люди "змучені насильством". Він закликав, щоб "гул зброї припинився" та звернувся до Росії та України з проханням знайти мужність для "щирого, прямого і поважного діалогу" за підтримки міжнародної спільноти.

"Ми молимося, особливо за переслідуваний український народ.. Нехай гучний шум зброї припиниться, і нехай сторони, залучені за підтримки та відданості міжнародної спільноти, знайдуть сміливість вступити у щирий, прямий і шанобливий діалог", — сказав Лев XIV.

Нагадаємо, раніше Папа Римський закликав РФ до 24 годин миру. Він засмучений відмовою Росії від різдвяного перемир'я.

Зазначимо, 9 грудня Володимир Зеленський зустрівся з Левом XIV. Сторони обговорили повернення українських дітей, викрадених Росією.