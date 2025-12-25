Відео
Гул зброї має припинитись — Папа закликав до миру РФ й Україну

Гул зброї має припинитись — Папа закликав до миру РФ й Україну

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 17:31
Папа Римський закликав до миру Україну і РФ — різдвяне звернення
Папа Римський Папа Лев XIV. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Папа Римський Лев XIV у своїй різдвяній промові закликав Україну та Росію до діалогу та припинити бойові дії. Він також помолився за мир у Лівані, Палестині, Ізраїлі та Сирії.

Про це пише Vatican News.

Читайте також:

Що сказав Папа про Україну у різдвяній промові

Папа Римський у сьогоднішньому зверненні закликав припинити всі світові війни. Виступаючи з центрального балкона базиліки Святого Петра перед тисячами людей, він висловив співчуття через політичні, соціальні чи військові конфлікти в Судані, Малі, М'янмі, а також у Таїланді та Камбоджі, серед інших.

Особливо понтифік відзначив Україну, де, за його словами, люди "змучені насильством". Він закликав, щоб "гул зброї припинився" та звернувся до Росії та України з проханням знайти мужність для "щирого, прямого і поважного діалогу" за підтримки міжнародної спільноти.

"Ми молимося, особливо за переслідуваний український народ.. Нехай гучний шум зброї припиниться, і нехай сторони, залучені за підтримки та відданості міжнародної спільноти, знайдуть сміливість вступити у щирий, прямий і шанобливий діалог", — сказав Лев XIV.

Нагадаємо, раніше Папа Римський закликав РФ до 24 годин миру. Він засмучений відмовою Росії від різдвяного перемир'я. 

Зазначимо, 9 грудня Володимир Зеленський зустрівся з Левом XIV. Сторони обговорили повернення українських дітей, викрадених Росією.

Папа Римський Різдво перемир'я війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
