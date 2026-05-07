Американський банк відмовив Папі Римському у зміні контактних даних

Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters

Папа Римський Лев XIV не зміг дистанційно змінити контактні дані у своєму американському банку. Незважаючи на правильну відповідь на секретні запитання, співробітниця техпідтримки попросила його з'явитися в банк і поклала слухавку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

Співробітниця банку відмовити оновлювати контактні дані Папі Римському

Як пише NYT, історію про інцидент розповів його близький друг, преподобний Том Маккарті під час зустрічі з католиками в Нейпервіллі (штат Іллінойс). За його словами, інцидент стався приблизно за два місяці після того, як уродженець Чикаго Роберт Френсіс Превост став Папою Львом XIV.

Зокрема, понтифік зателефонував у банк і, представившись Робертом Превостом, сказав, що хоче змінити номер телефону та адресу. Він правильно відповів на секретні запитання, але співробітниця банку заявила у відповідь, що цього недостатньо, і що йому доведеться особисто прийти у відділення.

"Він сказав: "Ну, я не зможу цього зробити. Я ж дав вам усі секретні запитання"", — переказує Маккарті деталі розмови, що викликало сміх у залі.

Після цього співробітниця банку вибачилася, а Папа Лев спробував іншу тактику, вирішивши розкрити свою особистість.

"Вам було б байдуже, якби я сказав, що я Папа Лев", — запитав понтифік.

Після цього, як каже отець Маккарті, співробітниця банку повісила слухавку. Також отець Маккарті підтвердив, що ця історія про банківські проблеми правдива. Справу було вирішено завдяки втручанню іншого священика, який мав зв'язки з президентом банку.

"Чи можете ви надати, що вас знатимуть як жінку, яка повісила слухавку під час розмови з папою?", — сказав отець Маккарті.

