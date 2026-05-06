Папа Лев XIV відповів на критику Трампа щодо ядерної зброї Ірану

Папа Римський.

Папа Римський Лев XIV відреагував на публічні звинувачення Дональда Трампа щодо позиції Ватикану навколо іранського ядерного питання, підкресливши незмінність курсу Церкви на повне роззброєння. Понтифік назвав критику на свою адресу вільним правом кожного, проте нагадав президенту США про багаторічну боротьбу Святого Престолу проти поширення атомної зброї на тлі загострення війни в Ірані.

Про це повідомляє CNN.

Папа Римський висловився у бік Трампа після хвилі звинувачень

Святий Престол офіційно відповів на чергову порцію критики з боку президента США Дональда Трампа, яка стосувалася позиції Ватикану щодо конфлікту в Ірані.

Папа Римський Лев XIV під час спілкування з медіа наголосив, що сприймає випади на свою адресу спокійно, доки він продовжує виконувати місію з просування мирних ініціатив у зоні бойових дій. Понтифік зауважив, що право на критику є невід'ємним, проте закликав опонентів у своїх судженнях спиратися виключно на реальні факти.

Приводом для такої заяви стали слова Дональда Трампа, які він озвучив напередодні. Американський лідер без надання жодних доказів публічно стверджував, нібито очільник Католицької церкви вважає прийнятним володіння ядерною зброєю з боку офіційного Тегерана.

У відповідь на це Лев XIV нагадав, що Ватикан протягом багатьох десятиліть послідовно виступає за ліквідацію ядерних арсеналів у всьому світі, і жодних сумнівів у цій стратегії бути не може.

"Місія Церкви — проповідувати Євангеліє і мир. Якщо хтось хоче критикувати мене за проголошення Євангелія, нехай робить це, спираючись на правду. Церква роками виступає проти ядерної зброї, тож сумнівів немає. Я просто сподіваюся, що мене почують, тому що Слово Боже має величезну цінність", — зазначив понтифік.

Лев XIV висловив сподівання, що його заклики до деескалації будуть сприйняті світовими лідерами належним чином.

Новини.LIVE писали раніше про конфлікт між Дональдом Трампом та Папою Римським. Зокрема, у квітні американський лідер опублікував допис з фото, що було згенероване штучним інтелектом, де він постав в образі Ісуса. Тоді у заяві Трамп розкритикував Папу Римського за слабкість та "загравання з радикальними лівими". Крім того, він звинуватив його у втручанні в політику через заяви про Іран.

На це відреагував Папа Римський і зазначив, що проповідує мир, а не стає на бік Ірану. Він заявив, що не боїться залякувань чи заяв американського президента і буде надалі служити для миру.