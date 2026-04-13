Головна Новини дня Ми не політики: понтифік прокоментував звинувачення з боку Трампа

Ми не політики: понтифік прокоментував звинувачення з боку Трампа

Дата публікації: 13 квітня 2026 14:30
Ми не політики: понтифік прокоментував звинувачення з боку Трампа
Папа Римський. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Папа Римський Лев XIV публічно відповів на закиди президента США Дональда Трампа щодо збройного конфлікту з Іраном. Понтифік заявив, що не боїться американської адміністрації та продовжуватиме проповідувати Євангеліє, яке несе незмінне послання миру та відкидає насильство.

Про це повідомляє CNN, передає Новини.LIVE.

Папа Римський відреагував на закиди Дональда Трампа

Папа Римський Лев XIV відкинув критику з боку президента США Дональда Трампа за те, що він на захист своєї мирної позиції на тлі війни з Іраном. 

Свою відповідь понтифік озвучив у понеділок під час спілкування з журналістами на борту літака, прямуючи з десятиденним візитом на африканський континент. Він підкреслив, що його головна місія полягає у прагненні до миру.

"Я не боюся адміністрації Трампа чи голосного проповідування Євангелія, і це те, для чого, я вважаю, я тут, і для чого церква тут", — наголосив Папа Лев XIV.

Читайте також:

За його словами, духовенство не розглядає зовнішню політику через ту саму призму, що й політики на кшталт американського президента, адже головним орієнтиром для Ватикану залишається миротворче послання Євангелія.

Раніше Новини.LIVE висвітлювали скандал за участі Дональда Трампа.  Він різко розкритикував понтифіка та пригрозив йому. Нібито це США посприяли тому, що він отримав високий сан у Ватикані. Окрім того, американський лідер опублікував ШІ-згенероване фото, де він постав у образі Ісуса Христа.

Сам же Папа Римський у великодній промові закликав світ скласти зброю та жити у мирі. Окрім того, він став першим Папою, який є вихідцем зі США і при цьому негативно ставиться до війни на Близькому Сході. 

скандал Дональд Трамп Папа Римський
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
