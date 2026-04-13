Мы не политики: понтифик прокомментировал обвинения со стороны Трампа

Папа Римский Лев XIV публично ответил на упреки президента США Дональда Трампа относительно вооруженного конфликта с Ираном. Понтифик заявил, что не боится американской администрации и будет продолжать проповедовать Евангелие, которое несет неизменное послание мира и отвергает насилие.

Папа Римский Лев XIV отверг критику со стороны президента США Дональда Трампа за то, что он в защиту своей мирной позиции на фоне войны с Ираном.

Свой ответ понтифик озвучил в понедельник во время общения с журналистами на борту самолета, направляясь с десятидневным визитом на африканский континент. Он подчеркнул, что его главная миссия заключается в стремлении к миру.

"Я не боюсь администрации Трампа или громкого проповедования Евангелия, и это то, для чего, я считаю, я здесь, и для чего церковь здесь", — подчеркнул Папа Лев XIV.

По его словам, духовенство не рассматривает внешнюю политику через ту же призму, что и политики вроде американского президента, ведь главным ориентиром для Ватикана остается миротворческое послание Евангелия.

Ранее Новини.LIVE освещали скандал с участием Дональда Трампа. Он резко раскритиковал понтифика и пригрозил ему. Якобы это США поспособствовали тому, что он получил высокий сан в Ватикане. Кроме того, американский лидер опубликовал ИИ-сгенерированное фото, где он предстал в образе Иисуса Христа.

Сам же Папа Римский в пасхальной речи призвал мир сложить оружие и жить в мире. Кроме того, он стал первым Папой, который является выходцем из США и при этом негативно относится к войне на Ближнем Востоке.