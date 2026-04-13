Мы не политики: понтифик прокомментировал обвинения со стороны Трампа

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 14:30
Папа Римский. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Папа Римский Лев XIV публично ответил на упреки президента США Дональда Трампа относительно вооруженного конфликта с Ираном. Понтифик заявил, что не боится американской администрации и будет продолжать проповедовать Евангелие, которое несет неизменное послание мира и отвергает насилие.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

Папа Римский отреагировал на упреки Дональда Трампа

Папа Римский Лев XIV отверг критику со стороны президента США Дональда Трампа за то, что он в защиту своей мирной позиции на фоне войны с Ираном.

Свой ответ понтифик озвучил в понедельник во время общения с журналистами на борту самолета, направляясь с десятидневным визитом на африканский континент. Он подчеркнул, что его главная миссия заключается в стремлении к миру.

"Я не боюсь администрации Трампа или громкого проповедования Евангелия, и это то, для чего, я считаю, я здесь, и для чего церковь здесь", — подчеркнул Папа Лев XIV.

По его словам, духовенство не рассматривает внешнюю политику через ту же призму, что и политики вроде американского президента, ведь главным ориентиром для Ватикана остается миротворческое послание Евангелия.

Ранее Новини.LIVE освещали скандал с участием Дональда Трампа. Он резко раскритиковал понтифика и пригрозил ему. Якобы это США поспособствовали тому, что он получил высокий сан в Ватикане. Кроме того, американский лидер опубликовал ИИ-сгенерированное фото, где он предстал в образе Иисуса Христа.

Сам же Папа Римский в пасхальной речи призвал мир сложить оружие и жить в мире. Кроме того, он стал первым Папой, который является выходцем из США и при этом негативно относится к войне на Ближнем Востоке.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
