Папа Лев XIV ответил на критику Трампа относительно ядерного оружия Ирана

Папа Римский Лев XIV отреагировал на публичные обвинения Дональда Трампа относительно позиции Ватикана вокруг иранского ядерного вопроса, подчеркнув неизменность курса Церкви на полное разоружение. Понтифик назвал критику в свой адрес свободным правом каждого, однако напомнил президенту США о многолетней борьбе Святого Престола против распространения атомного оружия на фоне обострения войны в Иране.

Святой Престол официально ответил на очередную порцию критики со стороны президента США Дональда Трампа, которая касалась позиции Ватикана по конфликту в Иране.

Папа Римский Лев XIV во время общения с медиа подчеркнул, что воспринимает выпады в свой адрес спокойно, пока он продолжает выполнять миссию по продвижению мирных инициатив в зоне боевых действий. Понтифик отметил, что право на критику является неотъемлемым, однако призвал оппонентов в своих суждениях опираться исключительно на реальные факты.

Поводом для такого заявления стали слова Дональда Трампа, которые он озвучил накануне. Американский лидер без предоставления каких-либо доказательств публично утверждал, якобы глава Католической церкви считает приемлемым владение ядерным оружием со стороны официального Тегерана.

В ответ на это Лев XIV напомнил, что Ватикан на протяжении многих десятилетий последовательно выступает за ликвидацию ядерных арсеналов во всем мире, и никаких сомнений в этой стратегии быть не может.

"Миссия Церкви - проповедовать Евангелие и мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это, опираясь на правду. Церковь годами выступает против ядерного оружия, поэтому сомнений нет. Я просто надеюсь, что меня услышат, потому что Слово Божье имеет огромную ценность", — отметил понтифик.

Лев XIV выразил надежду, что его призывы к деэскалации будут восприняты мировыми лидерами должным образом.

Новини.LIVE писали ранее о конфликте между Дональдом Трампом и Папой Римским. В частности, в апреле американский лидер опубликовал сообщение с фото, которое было сгенерировано искусственным интеллектом, где он предстал в образе Иисуса. Тогда в заявлении Трамп раскритиковал Папу Римского за слабость и "заигрывание с радикальными левыми". Кроме того, он обвинил его во вмешательстве в политику из-за заявлений об Иране.

На это отреагировал Папа Римский и отметил, что проповедует мир, а не становится на сторону Ирана. Он заявил, что не боится запугиваний или заявлений американского президента и будет в дальнейшем служить для мира.