Голливудский актер Мэттью Макконахи, избирательный участок на промежуточных выборах в США. Фото: facebook.com/MatthewMcConaughey, Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Голливудского актера Мэттью Макконахи назвали среди потенциальных кандидатов на пост президента США в 2028 году. Его рассматривают как возможного независимого кандидата на выборах. Поводом для таких предположений стало видеообращение артиста, в котором он высказался о роли независимых кандидатов в американской политике.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Hill.

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Почему о Макконахи заговорили как о кандидате в президенты США

Как отмечает The Hill, внимание к возможному участию Мэттью Макконахи в политике привлекло его видеообращение, опубликованное 18 октября накануне промежуточных выборов.

В нём актёр подчеркнул важность независимых кандидатов для американской политики. По его словам, такие претенденты могут вернуть законодателей в политический центр, где, по его мнению, сосредоточено большинство ценностей американцев.

Помимо Макконахи, среди потенциальных независимых кандидатов на президентских выборах 2028 года называют предпринимателя Эндрю Янга, консервативного комментатора Таккера Карлсона, конгрессмена Томаса Месси и бывшего ведущего CNN Дона Лемона.

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Какие голливудские звезды ранее проявляли политические амбиции

The Hill обращает внимание на то, что американские знаменитости нередко интересуются политикой. Одним из самых известных примеров является действующий президент США Дональд Трамп, который перешел от участия в реалити-шоу к президентскому посту.

Также о возможных политических амбициях ранее намекали голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон и рэпер Канье Уэст.

Теперь среди знаменитостей, которых упоминают в контексте возможной президентской гонки 2028 года, оказался и лауреат премии "Оскар" Мэттью Макконахи.

Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что у Республиканской партии есть несколько сильных потенциальных кандидатов на выборах 2028 года. Среди них он назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио. В то же время Трамп отметил, что говорить о конкретном кандидате пока рано.

Также мы писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс пока не определился, будет ли участвовать в президентских выборах 2028 года. Окончательное решение он планирует принять после Нового года, а публично объявить о своих намерениях может в конце весны. Среди возможных конкурентов Вэнса за выдвижение от Республиканской партии называют госсекретаря Марко Рубио, сенатора Теда Круза и других политиков.