Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал вероятных кандидатов на пост президента от Республиканской партии на следующих президентских выборах, которые состоятся в 2028 году. Речь идет о вице-президенте Джей Ди Вэнсе и государственном секретаре Марко Рубио.

Об этом сообщает Fox News, передает Новини.LIVE.

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Возможные кандидаты на следующих президентских выборах в США

Трамп подчеркнул, что в Республиканской партии есть политики, которые могли бы стать президентом.

"Очевидно, Джей Ди — вице-президент. Марко также входит в число главных претендентов. Они оба фантастически работают, оба очень, очень популярны", — заявил он.

В то же время лидер США предположил, что от Республиканской партии могут выдвинуться и другие кандидаты на пост президента.

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"Но могут быть и сюрпризы. У нас есть очень способные люди", — отметил Трамп.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Axios, Джей Ди Вэнс еще не решил, будет ли участвовать в выборах президента США 2028 года. Окончательное решение по этому вопросу он планирует принять после Нового года.

Также Трамп заявлял, что считает достойным кандидатом на пост президента США нынешнего госсекретаря Марко Рубио. Он высоко оценил его работу в администрации.

Ранее Рубио заявлял, что не планирует уходить из администрации Дональда Трампа. В то же время он не стал комментировать возможное участие в президентских выборах 2028 года.