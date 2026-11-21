Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав ймовірних кандидатів на посаду президента від Республіканської партії на наступних президентських виборах, які відбудуться у 2028 році. Йдеться про віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо.

Про це повідомляє Fox News, передає Новини.LIVE.

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Можливі кандидати на наступних президентських виборах США

Трамп наголосив, що у Республіканській партії є політики, які могли б стати президентом.

"Очевидно, Джей Ді — віцепрезидент. Марко також серед головних претендентів. Вони обоє фантастично працюють, обоє дуже, дуже популярні", — заявив він.

Водночас лідер США припустив, що від Республіканської партії можуть висунутися й інші кандидати на посаду президента.

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"Але можуть бути й сюрпризи. У нас є дуже здібні люди", — зауважив Трамп.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Axios, Джей Ді Венс ще не вирішив, чи братиме участь у виборах президента США 2028 року. Остаточне рішення стосовно цього питання він планує ухвалити після Нового року.

Також Трамп заявляв, що вважає гідним кандидатом на посаду президента США нинішнього держсекретаря Марко Рубіо. Він високо оцінив його роботу в адміністрації.

Раніше Рубіо заявляв, що не планує йти з адміністрації Дональда Трампа. Водночас він не став коментувати можливу участь у президентських виборах 2028 року.