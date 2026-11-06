Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо відповів на низку журналістських запитань. Він повідомив, що не має наміру залишати адміністрацію Дональда Трампа. Також Рубіо відмовився говорити про свою кандидатуру на президентських виборах у 2028 році.

Про це Рубіо розповів в інтерв’ю The New York Times, передає Новини.LIVE.

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Що Рубіо сказав про можливу відставку

Марко Рубіо в інтерв’ю The New York Times повідомив, що не збирається покидати роботу в адміністрації Дональда Трампа. Та більше, він заявив, що задоволений своєю роботою та не розуміє звідти походять чутки про нібито його звільнення. Окремо він заявив, що буде працювати з Трампом до завершення його президентського терміну.

"Мені подобається те, чим я займаюся. […] Я не знаю, звідки беруться ці чутки", — сказав Рубіо.

Державний секретар США позитивно оцінює дії президента Дональда Трампа, які наразі не користуються популярністю у виборців. Наприклад, рішення Трампа у війні з Іраном.

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Чи планує Рубіо балотуватися у президенти США

Також державний секретар США Марко Рубіо прокоментував вибори президента Сполучених Штатів у 2028 році. Він не став говорити про власні амбіції та балотування. За його словами, він з радістю підтримає кандидатуру віцепрезидента США Джей Ді Венса, у разі, якщо він буде балотуватись.

"Я буду першим, хто зареєструється і підтримає його", — зазначив держсекретар.

Ми писали, що Марко Рубіо не виключив присутність Президента України Володимира Зеленського на саміті G20. Відомо, що остаточне рішення щодо присутності українського лідера повинен прийняти президент США Дональд Трамп.

Новини.LIVE інформували, що натомість Рубіо сумнівається, що війна між РФ та Україною може завершитись саме шляхом мирних переговорів. Сторона США стверджує, що наразі немає підстав вважати, що країни наблизились до цього.