Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио ответил на ряд вопросов журналистов. Он сообщил, что не намерен покидать администрацию Дональда Трампа. Также Рубио отказался говорить о своей кандидатуре на президентских выборах в 2028 году.

Об этом Рубио рассказал в интервью The New York Times, передает Новини.LIVE.

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Что Рубио сказал о возможной отставке

Марко Рубио в интервью The New York Times сообщил, что не собирается покидать работу в администрации Дональда Трампа. Более того, он заявил, что доволен своей работой и не понимает, откуда берутся слухи о его якобы увольнении. Отдельно он заявил, что будет работать с Трампом до окончания его президентского срока.

"Мне нравится то, чем я занимаюсь. […] Я не знаю, откуда берутся эти слухи", — сказал Рубио.

Государственный секретарь США положительно оценивает действия президента Дональда Трампа, которые в настоящее время не пользуются популярностью у избирателей. Например, решения Трампа в войне с Ираном.

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Планирует ли Рубио баллотироваться в президенты США

Также государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал выборы президента Соединенных Штатов в 2028 году. Он не стал говорить о собственных амбициях и участии в выборах. По его словам, он с радостью поддержит кандидатуру вице-президента США Джей Ди Венса, если тот решит баллотироваться.

"Я буду первым, кто зарегистрируется и поддержит его", — отметил госсекретарь.

Мы писали, что Марко Рубио не исключил присутствия президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20. Известно, что окончательное решение о присутствии украинского лидера должен принять президент США Дональд Трамп.

Новини.LIVE сообщали, что, в свою очередь, Рубио сомневается, что война между РФ и Украиной может завершиться именно путем мирных переговоров. Американская сторона утверждает, что на данный момент нет оснований полагать, что страны приблизились к этому.