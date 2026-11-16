Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс поки не вирішив, чи братиме участь у президентських виборах 2028 року. Остаточне рішення він планує ухвалити після Нового року. Публічно про свої наміри політик може оголосити лише наприкінці весни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Axios.

Реклама

Коли Венс планує оголосити про участь у виборах президента США

За інформацією співрозмовників Axios, Джей Ді Венс досі не визначився з участю в президентських перегонах і обговорює це питання з родиною. Зокрема, він радиться з дружиною Ушею після народження їхньої четвертої дитини. Джерела видання зазначають, що такий графік ухвалення рішення сформувався ще до проміжних виборів.

Ще одним чинником є позиція Президента США Дональда Трампа. У команді Венса побоюються, що завчасний початок президентської кампанії може відвернути увагу від чинного глави держави та викликати його невдоволення.

Хто може конкурувати з Венсом

Наразі Венс залишається основним претендентом на висунення від Республіканської партії. Його союзники вказують на розгалужену мережу донорів, політичну інфраструктуру та впізнаваність віцепрезидента.

Читайте також:

Венс є співзасновником мережі Rockbridge, яка може стати основою для залучення коштів на його кампанію. Також він має зв'язки з Пітером Тілем, Девідом Саксом та Ілоном Маском.

Водночас поразка республіканців на проміжних виборах дала аргументи тим, хто виступає за відхід від політичного курсу Трампа. Крім того, Венсу, ймовірно, доведеться відповідати за дії нинішньої адміністрації.

За даними Axios, у приватних розмовах віцепрезидент висловлювався проти війни з Іраном. Після виборів його критику цього конфлікту частина республіканців сприйняла як спробу дистанціюватися від рішення Трампа атакувати Іран.

Сам американський президент визнав, що слова Венса про війну багатьом не сподобалися. Водночас Трамп наголосив, що сам не належить до тих, кому вони не сподобалися, і що їхні стосунки не постраждали.

Серед потенційних конкурентів Венса називають сенатора від Техасу Теда Круза, який готує можливу президентську кампанію. Однак багато республіканців сумніваються, що він зможе серйозно конкурувати з віцепрезидентом.

Серйознішим суперником вважають державного секретаря США Марко Рубіо. Водночас він неодноразово заявляв, що підтримає Венса.

Також серед можливих претендентів на висунення від республіканців називають Гленна Янгкіна, Брайана Кемпа та Рона Десантіса. Останній назвав поразку партії на проміжних виборах подією майже рівня "вимирання".

Чому Венс може відмовитися від участі у виборах-2028

Сумніви щодо президентських амбіцій Венса виникли одразу після поразки республіканців. За даними CNN, віцепрезидент розглядає можливість не балотуватися у 2028 році. Однією з головних перешкод його союзники називають війну з Іраном.

Після виборів 3 листопада Венс поклав відповідальність за поразку саме на цей конфлікт. Він закликав зосередитися на завершенні війни та внутрішніх проблемах США.

Згодом, 12 листопада, Трамп доручив віцепрезиденту перемикнутися з переговорів з Іраном, які той очолював, на боротьбу з корупцією та злочинністю.

Новини.LIVE інформували, що Марко Рубіо спростував чутки про можливу відставку з посади державного секретаря США. Він заявив, що планує працювати в адміністрації Дональда Трампа до завершення президентського терміну. Водночас політик відмовився обговорювати свою можливу участь у президентських виборах 2028 року.

Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп заявив, що Республіканська партія має кількох сильних потенційних кандидатів на президентських виборах у США 2028 року. Серед можливих претендентів він назвав чинного віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо. Водночас американський лідер наголосив, що говорити про конкретного кандидата поки зарано.