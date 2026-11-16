Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пока не решил, будет ли он участвовать в президентских выборах 2028 года. Окончательное решение он планирует принять после Нового года. Публично о своих намерениях политик может объявить только в конце весны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Axios.

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Когда Вэнс планирует объявить об участии в выборах президента США

По информации собеседников Axios, Джей Ди Вэнс до сих пор не определился с участием в президентской гонке и обсуждает этот вопрос с семьёй. В частности, он советуется с женой Ушей после рождения их четвёртого ребёнка. Источники издания отмечают, что такой график принятия решения сложился еще до промежуточных выборов.

Еще одним фактором является позиция президента США Дональда Трампа. В команде Вэнса опасаются, что преждевременное начало президентской кампании может отвлечь внимание от действующего главы государства и вызвать его недовольство.

Кто может составить конкуренцию Вэнсу

На данный момент Вэнс остается основным претендентом на выдвижение от Республиканской партии. Его союзники указывают на разветвленную сеть доноров, политическую инфраструктуру и узнаваемость вице-президента.

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Вэнс является соучредителем сети Rockbridge, которая может стать основой для привлечения средств на его кампанию. Также у него есть связи с Питером Тилем, Дэвидом Саксом и Илоном Маском.

В то же время поражение республиканцев на промежуточных выборах дало аргументы тем, кто выступает за отход от политического курса Трампа. Кроме того, Вэнсу, вероятно, придется отвечать за действия нынешней администрации.

По данным Axios, в частных беседах вице-президент высказывался против войны с Ираном. После выборов его критику этого конфликта часть республиканцев восприняла как попытку дистанцироваться от решения Трампа атаковать Иран.

Сам американский президент признал, что слова Вэнса о войне многим не понравились. В то же время Трамп подчеркнул, что сам не относится к числу тех, кому они не понравились, и что их отношения не пострадали.

Среди потенциальных конкурентов Вэнса называют сенатора от Техаса Теда Круза, который готовит возможную президентскую кампанию. Однако многие республиканцы сомневаются, что он сможет серьезно конкурировать с вице-президентом.

Более серьёзным соперником считают государственного секретаря США Марко Рубио. В то же время он неоднократно заявлял, что поддержит Вэнса.

Также среди возможных претендентов на выдвижение от республиканцев называют Гленна Янгкина, Брайана Кемпа и Рона Десантиса. Последний назвал поражение партии на промежуточных выборах событием почти уровня "вымирания".

Почему Вэнс может отказаться от участия в выборах-2028

Сомнения относительно президентских амбиций Вэнса возникли сразу после поражения республиканцев. По данным CNN, вице-президент рассматривает возможность не баллотироваться в 2028 году. Одним из главных препятствий его союзники называют войну с Ираном.

После выборов 3 ноября Вэнс возложил ответственность за поражение именно на этот конфликт. Он призвал сосредоточиться на завершении войны и внутренних проблемах США.

Впоследствии, 12 ноября, Трамп поручил вице-президенту переключиться с переговоров с Ираном, которые тот возглавлял, на борьбу с коррупцией и преступностью.

Новини.LIVE сообщали, что Марко Рубио опроверг слухи о возможной отставке с поста государственного секретаря США. Он заявил, что планирует работать в администрации Дональда Трампа до окончания президентского срока. В то же время политик отказался обсуждать свое возможное участие в президентских выборах 2028 года.

Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп заявил, что у Республиканской партии есть несколько сильных потенциальных кандидатов на президентских выборах в США 2028 года. Среди возможных претендентов он назвал действующего вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио. В то же время американский лидер подчеркнул, что говорить о конкретном кандидате пока рано.