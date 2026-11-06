Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Государственный секретарь США Марко Рубио не планирует покидать Белый дом и намерен доработать до конца срока полномочий Дональда Трампа. Несмотря на недавнюю резкую критику со стороны вице-президента Джей Ди Венса, госсекретарь категорически отказывается говорить о выборах 2028 года и заявляет, что больше не будет обсуждать свое потенциальное участие в них.

Об этом Марко Рубио заявил в интервью The New York Times, передает Новини.LIVE.

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Реакция Рубио на критику Джей Ди Венса

Государственный секретарь США Марко Рубио публично встал на защиту решений Дональда Трампа на фоне острой внутрипартийной критики. Сам Рубио сначала избегал комментариев по поводу позиции Венса, объясняя, что "на самом деле не участвует во внутренней политике". Однако впоследствии чиновник все же признал влияние конфликта на результаты голосования, как об этом ранее заявлял и сам Трамп.

"Признаю, что более высокие цены на заправках — это не то, ради чего вы ведете кампанию и чем хвастаетесь", — отметил госсекретарь.

В то же время он подчеркнул, что президент Дональд Трамп якобы заслуживает большой похвалы за принятие необходимых для страны решений.

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"В конце концов, это цена лидерства — готовность делать то, что может быть политически непопулярным или нецелесообразным, но необходимым для вашей страны и ее долгосрочного будущего", — подытожил политик.

Что Марко Рубио сказал в ответ на слухи об отставке

Недавно в Канзасе Дональд Трамп пригласил госсекретаря на сцену политического митинга. Президент щедро похвалил Рубио и в шутку предположил, что ему придется уволить чиновника, поскольку тот стал "слишком популярным". Сам Рубио выступил кратко. Он поблагодарил Трампа за безопасность американцев и пояснил, что присутствует на мероприятии просто в качестве чиновника по вопросам национальной безопасности, сопровождающего главу государства.

На фоне этих событий в СМИ начали распространяться слухи о возможном уходе политика из администрации. В четверг в интервью The New York Times Рубио категорически опроверг их, заявив, что работа на Трампа до конца срока «всегда была моим планом».

"Честно говоря, я не знаю, откуда берутся эти слухи. Я люблю свою работу. К тому же я всегда смеюсь, когда говорят, что он собирается уволиться с работы. Я спрашиваю: "С какой именно?" — прокомментировал Марко Рубио.

При этом обсуждать вопрос о собственном политическом будущем на президентских выборах Марко Рубио категорически не хочет.

"Я буквально больше не буду говорить о 2028 году. Я просто не буду этого делать", — сказал Марко Рубио.

При этом госсекретарь остается сторонником Джея Ди Венса, несмотря на его недавние критические заявления. Чиновник подтвердил свое майское заявление для NBC News, в котором назвал вице-президента хорошим другом и феноменальным кандидатом.

"Если Джей Ди будет баллотироваться на пост президента, я думаю, что он станет феноменальным кандидатом. Я публично заявил и скажу это еще раз: я буду первым, кто его поддержит", — подытожил Рубио .

Ранее Новини.LIVE также сообщали о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц на берлинском форуме СДПГ заявил, что новый состав Конгресса получил реальные механизмы влияния на Белый дом. По мнению немецкого лидера, это существенно ограничит свободу действий Дональда Трампа в ближайшие два года его президентского срока.

Демократическая партия по итогам выборов 3 ноября обеспечила себе большинство в обеих палатах парламента. Уже с января оппозиция намерена оказывать давление на внешнеполитические решения Трампа и блокировать спорные инициативы президента с помощью бюджетных и законодательных рычагов.

Между тем Джей Ди Венс неожиданно начал критиковать действия Дональда Трампа и назвал главной причиной поражения республиканцев разочарование американцев войной в Иране. По словам вице-президента, значительная часть электората отдала голоса демократам в качестве сигнала властям немедленно выйти из конфликта и спасти собственную экономику.