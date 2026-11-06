Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Державний секретар США Марко Рубіо не планує залишати Білий дім і має намір допрацювати до кінця терміну повноважень Дональда Трампа. Незважаючи на нещодавню різку критику з боку віцепрезидента Джей Ді Венса, держсекретар категорично відмовляється говорити про вибори 2028 року і заявляє, що більше не обговорюватиме свою потенційну участь у них.

Про це Марко Рубіо заявив в інтерв’ю The New York Times, передає Новини.LIVE.

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Реакція Рубіо на критику Джей Ді Венса

Державний секретар США Марко Рубіо публічно став на захист рішень Дональда Трампа на тлі гострої внутрішньопартійної критики. Сам Рубіо спочатку уникав коментарів щодо позиції Венса, пояснюючи, що «насправді не бере участі у внутрішній політиці». Однак згодом чиновник все ж визнав вплив конфлікту на результати голосування, як про це раніше заявляв і сам Трамп.

«Визнаю, що вищі ціни на заправках — це не те, заради чого ви ведете кампанію і чим вихваляєтеся», — зазначив держсекретар.

Водночас він підкреслив, що президент Дональд Трамп нібито заслуговує на велику похвалу за ухвалення необхідних для країни рішень.

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«Зрештою, це ціна лідерства — готовність робити те, що може бути політично непопулярним або недоцільним, але необхідним для вашої країни та її довгострокового майбутнього», — підсумував політик.

Що Марко Рубіо сказав у відповідь на чутки про відставку

Нещодавно в Канзасі Дональд Трамп запросив держсекретаря на сцену політичного мітингу. Президент щедро похвалив Рубіо і жартома припустив, що йому доведеться звільнити чиновника, оскільки той став «занадто популярним». Сам Рубіо виступив коротко. Він подякував Трампу за безпеку американців і пояснив, що присутній на заході просто як чиновник з питань національної безпеки, який супроводжує главу держави.

На тлі цих подій у ЗМІ почали поширюватися чутки про можливий відхід політика з адміністрації. У четвер в інтерв’ю The New York Times Рубіо категорично спростував їх, заявивши, що робота на Трампа до кінця терміну «завжди була моїм планом».

«Чесно кажучи, я не знаю, звідки беруться ці чутки. Я люблю свою роботу. До того ж я завжди сміюся, коли кажуть, що він збирається звільнитися з роботи. Я запитую: «З якої саме?»» — прокоментував Марко Рубіо.

При цьому обговорювати питання про власне політичне майбутнє на президентських виборах Марко Рубіо категорично не хоче.

«Я буквально більше не буду говорити про 2028 рік. Я просто не буду цього робити», — сказав Марко Рубіо.

При цьому держсекретар залишається прихильником Джея Ді Венса, незважаючи на його нещодавні критичні заяви. Чиновник підтвердив свою травневу заяву для NBC News, у якій назвав віцепрезидента хорошим другом і феноменальним кандидатом.

«Якщо Джей Ді балотуватиметься на посаду президента, я думаю, що він стане феноменальним кандидатом. Я публічно заявив і скажу це ще раз: я буду першим, хто його підтримає», — підсумував Рубіо.

Раніше «Новини.LIVE» також повідомляли про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на берлінському форумі СДПН заявив, що новий склад Конгресу отримав реальні механізми впливу на Білий дім. На думку німецького лідера, це суттєво обмежить свободу дій Дональда Трампа у найближчі два роки його президентського терміну.

Демократична партія за підсумками виборів 3 листопада забезпечила собі більшість в обох палатах парламенту. Вже з січня опозиція має намір чинити тиск на зовнішньополітичні рішення Трампа та блокувати суперечливі ініціативи президента за допомогою бюджетних і законодавчих важелів.

Тим часом Джей Ді Венс несподівано почав критикувати дії Дональда Трампа і назвав головною причиною поразки республіканців розчарування американців війною в Ірані. За словами віцепрезидента, значна частина електорату віддала голоси демократам як сигнал владі негайно вийти з конфлікту та врятувати власну економіку.