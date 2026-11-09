Держсекретар США Марко Рубіо Фото: REUTERS/Evan Vucci

Окрім Джей Ді Венса, за президентське крісло у 2028 році від республіканців може поборотися й Марко Рубіо. Таке припущення зробив Дональд Трамп. Президент також запевнив, що Держсекретар США залишатиметься на своїй нинішній посаді, високо оцінивши його роботу в адміністрації.

Про це Дональд Трамп висловився Россу Дауту в інтерв'ю 60 mintutes, цитує Новини.LIVE.

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Потенційні наступники Трампа від республіканців

У Сполучених Штатах вже починають обговорювати можливих кандидатів, які представлятимуть Республіканську партію на наступних президентських виборах у 2028 році. Президент США Дональд Трамп назвав перші імена тих, кого бачить потенційними висуванцями.

Відповідаючи на запитання журналіста під час розмови для передачі "60 Minutes", президент виокремив дві фігури. Крім чинного віцепрезидента Джей Ді Венса, який очікувано розглядається як один із головних претендентів, глава держави додав до цього списку ще одного представника своєї адміністрації. За словами Трампа, гідним кандидатом на найвищу посаду в країні є нинішній державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо.

Дональд Трамп висловив впевненість у тому, що Рубіо й надалі працюватиме на цьому посту. Глава держави дав дуже високу оцінку діяльності свого підлеглого.

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"Думаю, що так. Йому це точно подобається, і він чудово справляється. Він робить фантастичну роботу", — наголосив американський президент.

Окрім названих посадовців, Дональд Трамп зазначив, що загалом високо цінує роботу одразу кількох представників Сенату Сполучених Штатів, проте жодних конкретних прізвищ сенаторів називати не став.

Трамп зізнався, що ще не визначився, чи надаватиме він свою офіційну підтримку комусь із конкретних кандидатів під час праймеріз. За словами політика, цілком імовірним є сценарій, за якого він вирішить взагалі не втручатися у внутрішньопартійні перегони.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно держсекретар Марко Рубіо запевнив, що не збирається йти з Білого дому та продовжить працювати в команді Дональда Трампа. На запитання журналістів про те, чи боротиметься він за посаду президента у 2028 році, високопосадовець відповідати відмовився.

Сам Трамп уже міркує про наступні вибори. Він назвав команду республіканців дуже сильною і заявив, що серед однопартійців вистачає перспективних лідерів. Головними фаворитами перегонів-2028 президент назвав двох ключових соратників — віцепрезидента Джей Ді Венса та очільника Держдепу Марка Рубіо.

Тим часом у Вашингтоні розгортається новий гучний конфлікт навколо міністра оборони Піта Гегсета, якому загрожує імпічмент. Демократи планують 10 листопада проголосувати за відставку шефа Пентагону.